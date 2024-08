“House of the Dragon” cerró su segunda temporada con uno de sus episodios más largos en duración (73 minutos), pero también con muchos momentos que despertaron las discusiones entre los fans. Y, por supuesto, las muertes no faltaron a lo largo de estas ocho semanas al aire.

Ya en la primera temporada de “House of the Dragon” habíamos sido testigos de la muerte de personajes importantes como el rey Viserys I, la reina Aemma Arryn, Harwin Strong, Laena Valeryon y, cómo olvidar, el fatídico desenlace del joven Lucerys Velaryon que marcó el cierre de temporada.

En el octavo episodio de “House of the Dragon 2″ no faltaron los giros de trama que nos dejan con mucha curiosidad de lo que pasará en una tercera temporada. Por ello, aquí hacemos un balance de todos los personajes que se despidieron en esta temporada. Puedes ver el detalle completo en la galería de fotos que acompaña esta nota.

Próximos estrenos

Cabe recordar que la tercera temporada de “House of the Dragon” ya está confirmada, aunque no se tiene una fecha para su estreno.

De momento, también ya se han confirmado otros spin-off que ampliarán el universo de “Game of Thrones”.

Entre ellos: “A Knight of the Seven Kingdoms”, que seguirá al caballero Sir Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Sol Ansell), quien es en secreto un Targaryen, el futuro rey Aegon V.

Este es el primer avance:

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Además, también se ha confirmado que está en desarrollo una serie de televisión sobre Aegon I Targaryen, quien conquistó Westeros con sus tres dragones. De ella, no hay más detalles.