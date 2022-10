“House of the Dragon” cada vez está más cerca del final de su primera temporada. El noveno y penúltimo episodio llegará este domingo 16 e octubre a HBO y HBO Max. Se narrará qué ocurrirá tras la muerte del rey Viserys I, y cómo sus hijos se enfrentarán por obtener el trono de hierro.

¡Atención spoilers!

Antes de pasar al noveno episodio, hacemos un repaso por lo que pasó en el octavo:

El capítulo noveno inició con la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best) enterándose de que su esposo Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) sufrió un herida grave en una batalla y no se esperaba que sobreviviera. Según ella, su último deseo era que su nieto el Príncipe Lucerys Velaryon (interpretado por Elliot Grihault) fuera el heredero de la Casa Velaryon. El hermano de su esposo tiene otros planes. Él cree que quien debería heredar la casa de la familia Velaryon es él, aludiendo que los hijos de Rhaenyra no son verdaderos descendientes de esta casa, sino bastardos.

Es por ello, Rhaenyra y Daemon (Matt Smith) deciden viajar a King’s Landing desde Dragonstone, para pedirle al rey que los apoye y diga ante todo el mundo que Lucerys debería ser el heredero de la casa Velaryon.

El día de la audiencia llegó, y se ve que Rhaenyra explica por qué su hijo debería ser el que se encargue de la Casa Velaryon, y de pronto apareció su padre, el rey Viserys. Él casi sin fuerzas, se sienta en el trono, botando a Otto de ese lugar y reconfirma que Lucerys será el heredero, ante todo el mundo.

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen en "House of the Dragon"

En la escena final del octavo episodio se ve que Alicent va a acostar a su esposo y a darle leche de amapola. Éste le responde la pregunta que Rhaenyra le hizo cuando lo visitó sobre si creía en el sueño de Aegon el Conquistador. Viserys le dijo a su esposa que sí y que un príncipe “unificaría al reino contra el frío”. Él le recalcó que ella debía “hacer esto”. Sin embargo, la reina interpretó este como que él quería su hijo mayor Aegon fuera rey, lo que iniciará una gran guerra civil entre los Targaryen, también conocida como la Danza de los Dragones.

Hora para ver en el streaming

Como cada capítulo de “House of the Dragon” se estrena los domingos por la noche por en streaming a través de HBO Max.

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 03:00 a.m.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en "House of the Dragon"

Noveno episodio

Según lo que se mostró en el avance del episodio 9 titulado “The Green Council”, se muestra a Otto Hightower, la Mano del Rey, anunciar durante un pequeño consejo que el Rey ha muerto.

En otra parte del tráiler, se observa que la esposa del rey, Alicent, quiere que su hijo mayor, Aegon II, reine bajo el falso pretexto que eso fue el último deseo del rey Viserys I.

Mira el tráiler del noveno capítulo:

