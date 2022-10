El retorno de “Juego de tronos” no es solo de personajes y escenarios familiares, sino de una dinámica social. Para la “La casa del dragón” (“House of the Dragon”), spin-off ambientado 172 años antes de Daenerys Targaryen, usuarios de redes sociales han elegido a sus favoritos y discuten con pasión al defender el bando de los Negros, representado en la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy); o el de los Verdes, de la reina Alicent Hightower (Olivia Cooke). Ambas se disputan el Trono de Hierro en una guerra que se veía venir por dos décadas y que será conocida como la Danza de Dragones.

El resultado del conflicto se conoce desde hace años en las novelas originales: la muerte de casi todos los dragones. A pesar de eso, la serie tuvo una audiencia histórica para HBO en su debut y domina la conversación cada domingo con memes, teorías y comparaciones a la obra de George R.R. Martin. Tal y como pasó con la serie original, es el viaje, y no el destino, lo que cautiva al espectador. Pero también está el manejo de los conflictos interpersonales, que la acerca más a una telenovela, pero sin rodeos: los dramas ocurren uno tras otro, antes del que el espectador tenga tiempo para recomponerse del último impacto.

¿Cuándo volverá la serie una vez termine este domingo? No hay fechas oficiales por el canal HBO, pero si se considera que la temporada 2 se filmará en 2023, se estima un estreno para el 2024. Esa época en la que cada año había nuevos episodios parece haber terminado, mas no las ganas de sumergirse en un mundo de sangre y fuego.

