Cada vez más cerca del final de temporada. El quinto episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 19 de septiembre con una gran expectativa por parte de los fans. La precuela de “Game of Thrones” ha logrado que los fans sientan la misma emoción que con la serie original. Con forme avanza la historia y se conoce más a los personajes, la ficción se vuelve más interesante.

¡Atención spoilers!

Antes de pasar al quinto episodio, hacemos un repaso por lo que pasó en el cuarto:

En el capítulo “King of the Narrow Sea”, Viserys I felicita a su hermano, Daemon, por su victoria en Los Peldaños de Piedra Tras reconciliarse, el rey le ofrece quedarse en la ciudad.

Ese mismo día, Daemon habla con su sobrina Rhaenyra y se da cuenta que ella aún tiene el collar que le entregó durante el primer episodio. Entonces, el hermano del rey, decide darle una invitación para salir de noche por las calles de King’s Landing, pero disfrazados de personas comunes para no ser reconocidos.

Durante ese paseo nocturno, visitan un burdel y se besan ante la curiosidad de varios ciudadanos. Esta visita y el comportamiento de ambos es transmitido al rey Viserys, algo que lo deja preocupado. Rhaenyra niega las acusaciones que han hecho en su nombre y dice que su tío solo la llevó a un espectáculo de placer. Las consecuencias de esta aventura se verán en el quinto episodio.

Rhaenyra Targaryen y Lady Alicent Hightower en una escena de “House of the Dragon” (Foto: HBO Max)

Hora para ver en el straming

Como cada capítulo de “House of the Dragon” se estrena los domingos por la noche por en streaming a través de HBO Max.

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 03:00 a.m.

Mira el tráiler del quinto capítulo:

Cuarto episodio

En el avance del quinto episodio, se ve que el rey Viserys hará que su hija Rhaenyra se case. En el tráiler, no se muestra con quién, pero en lo que aparentemente es una boda, se ve que muchos caballeros de familias importantes de los Siete Reinos.

Luego, lo que era una celebración se torna en un momento violento y los caballeros de las casas reales empiezan a pelear entre ellos. En una de las escenas, la ex mano del rey Viserys I, Otto Hightower le pide a su hija Alicent Hightower que empiece a preparar a su hijo Aegon para gobernar.