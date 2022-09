La primera temporada de “House of the Dragon” llegó a su quinto capítulo y estableció algunos cambios en los bandos de cara al gran enfrentamiento que veremos en los próximos episodios.

Alicent Hightower (Emily Carey) que, hasta ahora, había mantenido una actitud de respaldo y lealtad con su amiga de infancia, la princesa Rhaenyra (Milly Allcock), finalmente duda de ella y, al contrastar, que esta le ha mentido, cambia por completo su actitud con ella. A continuación, spoilers del episodio 1x05 de “House of the Dragon”, titulado “We Light the Day”.

En los primeros minutos del episodio, vemos a la reina consorte despedirse de su padre, el otrora mano del rey Otto Hightower (Rhys Ifans), quien antes de irse de regreso a Oldtown le hace notar a su hija del error que ha cometido al depositar su confianza en Rhaenyra. Le recuerda que el reino jamás aceptará una reina y que, cuando llegue el momento de la sucesión, esta no dudará en acabar con ella y su hijo Aegon Targaryen.

Pero será una conversación posterior que tendrá la reina con el hijo de la nueva mano del rey la que le abrirá aún más los ojos. Larys Strong le contará a Alicent que, tras negar que había perdido su virginidad durante una salida con su tío Daemon, la princesa Rhaenyra recibió un té abortivo.

Larys Strong (Matthew Needham) y la reina Alicent (Emily Carey) en "House of the Dragon", episodio 5.

Con la duda sembrada, Alicent buscará a Sir Criston Cole para intentar sacarle información sobre la noche en la que Rhaenyra salió con Daemon, pero descubrirá que esa noche también estuvo con el joven guardia y que tuvieron relaciones sexuales.

El significado del color verde

Cuando llega la semana de la boda entre la princesa Rhaenyra y Sir Laenor Velaryron, Alicent llega tarde a la recepción. Pero cuando aparece e interrumpe el discurso del Rey Viserys, lo hace llevando un vestido de color verde que tiene un importante significado.

La reina Alicent Hightower en "House of the Dragon", capítulo 5.

Como bien saben los fans de “Juego de tronos”, la casa Targaryen se distingue por los colores rojo y negro. Alicent elige a conciencia el color más lejano a los de esta casa como una representación del final de su apoyo a la familia y a Rhaenyra.

Como el propio Larys Strong hará notar durante la escena, además, Alicent es parte de Oldtown, donde el color verde tiene un significado importante. “El fanal en la torre, ¿sabes de qué color brilla cuando Oldtown llama a sus abanderados a la guerra?”, pregunta el personaje a cargo del actor Matthew Needham. La respuesta cae de madura: verde.