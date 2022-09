El sexto episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 25 de septiembre en HBO Max. La ficción inspirada en el mundo creado por George R.R. Martin tendrá un gran salto temporal en este nuevo capítulo. Pasarán 10 años y para graficarlo de una mejor manera, los showrunners decidieron que las dos actrices principales sean sustituidas por intérpretes mayores. La precuela de “Game of Thrones” ha logrado que los fans sientan la misma emoción que con la serie original.

¡Atención spoilers!

Antes de pasar al sexto episodio, hacemos un repaso por lo que pasó en el quinto:

El quinto episodio, el rey Viserys hará que su hija Rhaenyra se case con su primo Laenor (Theo Nate). Para el rey esta alianza ayudará a que su reino se solidifique. Además, como existen rumores sobre la virginidad de la princesa, para él es necesario que este matrimonio se de pronto. Durante la boda, pasan eventos desafortunados, como ya nos tiene acostumbrados “Game of Thrones”.

Antes se el matrimonio se de, la reina consorte Alicent Hightower indaga sobre la virtud de la princesa con el mismo Criston Cole (Fabien Frankel). El protecto de Rhaenyra le cuenta la verdad y esto enfurece a Alicent, quien se aparece en la ceremonia con cara de pocos amigos.

Laenor Velaryon y Rhaenyra Targaryen llegan a un acuerdo antes de casarse en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Hora para ver en el straming

Como cada capítulo de “House of the Dragon” se estrena los domingos por la noche por en streaming a través de HBO Max.

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 03:00 a.m.

Mira el tráiler del quinto capítulo:

Sexto episodio

El sexto episodio de la serie “House of the Dragon” tendrá un gran salto temporal. Este capítulo mostrará la vida de la familia Targaryen 10 años después de la boda entre la princesa Rhaenyra y Laenor Velaryon. Aparecerán nuevos personajes.

A partir del sexto episodio de “House of the Dragon”, Alcock será sustituida por Emma D’Arcy como la versión madura de Rhaenyra. El rol de Alicent lo realizará la actriz Olivia Cooke.

Los roles de Laenor Velaryon y su hermana Laena, que en el capítulo 5 mostró un acercamiento al príncipe Daemon, también serán tomados por actores de mayor edad. Pero el cambio más importante en el elenco será el del actor que asuma el rol del príncipe Aegon Targaryen en su edad adolescente.