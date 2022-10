El octavo episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 9 de octubre en HBO Max. La precuela de “Game of Thrones” lleva varias semanas siendo una de las series más vistas de la cadena de televisión y de streaming. Tan solo faltan dos capítulos para el fin de temporada y los giros de trama no dejan de sorprender a los fans.

¡Atención spoilers!

Antes de pasar al octavo episodio, hacemos un repaso por lo que pasó en el séptimo:

Tras el funeral, el hijo menor de Alicent y Viserys, Aemond Targaryen, decide ir en busca de Vhagar, el dragón de la difunta Laena Velaryon. Tras un inicio accidentado, el dragón, lo acepta y el joven Aemond se convierte en su nuevo jinete. Mientras tanto, Baela (Shani Smethurst) se da cuenta que el dragón de su madre ha sido robado y avisa a los hijos de Rhaenyra para que la ayuden a recuperarlo.

Aemond y Baela se enfrentan, y a ellos se unen los hijos de Rhaenyra. La tensa discusión termina en golpes y el hijo del rey Viserys I, pierde un ojo. Esto genera que la reina Alicent pierda los papeles.

Alicent Hightower ataca a Rhaenyra Targaryen en el episodio 7de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

En otra escena, Rhaenyra le pide a Daemon que esté a su lado, ya que ella no podrá sola contra la familia de Alicent cuando llegue el momento de pelear para obtener el Trono de Hierro. Tío y sobrina deciden casarse.

Hora para ver en el straming

Como cada capítulo de “House of the Dragon” se estrena los domingos por la noche por en streaming a través de HBO Max.

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 03:00 a.m.

Mira el tráiler del octavo capítulo:

Octavo episodio

En el avance del nuevo episodio muestra que el rey Viserys I ha muerto y que es Otto HighTower, padre de Alicent, quien por ser la mano del rey se toma la atribución de gobernar. Por su parte, Rhaenyra no está de acuerdo y le pide a Daemon que vayan a King’s Landing, para poder hacerles frente. Daemon acepta.