La relación de Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ha experimentado un notable contraste entre el primer y último episodio de “House of the Dragon”.

De hecho, una escena clave en el desenlace de la primera temporada de la serie de HBO Max nos permite recordar cómo en el pasado eran buenas amigas y ahora están enfrentadas por el trono de hierro y el destino de sus familias. A continuación, spoilers. No sigas leyendo si no has visto todavía el capítulo 1x10 de la serie.

En “The Black Queen” (”La reina de negro”), capítulo que marcó el cierre de la primera entrega del spin-off de “Game of Thrones”, la muerte del Rey Viserys llega a oídos de Rhaenyra como un baldazo de agua fría que la deja aún más helada cuando se entera, de boca de Rhaenys (Eve Best), que Aegon, el hijo de Alicent, ha sido coronado como su sucesor a espaldas suya, la heredera anunciada en vida por su padre.

Evaluando el paso siguiente que deberá tomar para evitar la usurpación del trono, una guerra y proteger a su familia, Rhaenyra recibe la visita de Otto Hightower, que lleva el símbolo del consejero del ‘nuevo’ rey, el irresponsable Aegon.

Otto trae una propuesta de la reina consorte Alicent Hightower para evitar la guerra, pero además de tierras y títulos, el hombre lleva consigo una página que Alicent ha guardado consigo desde su adolescencia.

La página que recibió Rhaenyra en el final de "House of the Dragon". / HBO Max

La página en mención toma por sorpresa a Rhaenyra, quien pasa de la seriedad total a la emoción y derrama unas lágrimas, recordando su amistad con Alicent.

Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon". / HBO Max

¿Qué significa la página que Alicent le envió a Rhaneyra?

La página en mención evoca a una escena del primer capítulo de “House of the Dragon”, titulado “The Heirs of the Dragon” (”Los herederos del dragón”). En aquella escena, Alicent ayuda a la princesa a repasar sus lecciones, pero esta luce distraída, pues siente que su padre, el rey Viserys, no confía en ella para tomar su lugar en el reino.

Alicent le está contando a la joven princesa de cómo la flota de Nymeria navegó a Dorne y la conquistó. Rhaenyra Targaryen, interpretada al inicio de la temporada por Milly Alcock, yacía en el regazo de Alicent (a cargo de Emily Carey) y no prestaba mucha atención, o eso creía su amiga.

De pronto, Rhaenyra le repite toda la historia al detalle, demostrándole que a pesar de sus aparentes divagaciones, está muy al tanto de su educación. Para recordárselo, arranca la página del libro de historia y se la entrega a Alicent.

Alicent y Rhaenyra en el primer capítulo de "House of the Dragon". / HBO Max

Es esa página que, años después y en momentos previos a la guerra, Alicent envía a Rhaenyra como señal de buena fe.