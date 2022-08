Los millones de fans de “Game of Thrones” no pasaron por alto el primer episodio de “House of the Dragon” y convirtieron a esta ficción en el estreno más exitoso en la historia de HBO.

Según medios como IGN y CNN, “Los herederos del dragón”, nombre que llevó el capítulo de estreno del spin-off de “Juego de tronos”, fue visto por cerca de 10 millones de personas que siguieron la historia en vivo a través de HBO y, en streaming, vía HBO Max en su día de lanzamiento

“Se trata de la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO”, informó la cadena sobre la audiencia que promedió los 9 millones 986 mil espectadores.

La serie también tuvo un impacto positivo en redes sociales, donde “House of the Dragon” se convirtió en la principal tendencia en Twitter durante 14 horas seguidas.

(Foto: HBO Max)

La serie de los Targaryen

“House of the Dragon” se sitúa 200 años antes de los hechos narrados en “Game of Thrones”, serie que en su debut en 2011 logró un promedio de 2.22 millones de espectadores en su primer episodio. Aunque para el capítulo de cierre, titulado “The Iron Throne”, atrajo 19,3 millones de espectadores.

La historia de “House of the Dragon” tiene como protagonista a Viserys (Paddy Considine), un rey consciente de su deterioro físico y desesperado por encontrar a su sucesor.

En esa búsqueda, las miradas se posarán sobre el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), el violento y rebelde hermano menor del rey, y la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy y Milly Alcock), cuyo posible ascenso al trono de hierro es visto con desconfianza por los que recelan de la idea de una mujer en el poder.

Los creadores de la serie han tratado de olvidarse por completo de “Game of Thrones”. Ninguno de sus personajes, dragones o escenarios (más allá del mítico trono de hierro) repiten en la secuela, que, sin embargo, será familiar para muchos seguidores de la saga.

(Con información de la agencia EFE)