Basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, “House of the Dragon”, la serie que ambienta 200 años antes los acontecimientos de ”Game of Thrones”, cuenta la historia de la Casa Targaryen y en cómo llegó esta a ser la casa más importante dentro de los siete reinos.

El elenco principal de “House of the Dragon” es conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

Milly Alcock como la princesa Rhaenyra Targaryen. (Foto: HBO)

¿Cuándo de estrena “House of the Dragon”?

Rodada a inicios de abril de 2021, la serie quedó lista para su estreno este año. La primera temporada está compuesta de 10 episodios y se habla desde ya de una posible segunda entrega.

Hora y fecha de estreno:

21 de agosto:

Centroamérica:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 20:00 horas

Latinoamérica:

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

22 de agosto :

Europa

España: 03:00 horas

Además… En televisión "House of The Dragon" se podrá ver en vivo por la señal de cable de HBO. Direct TV ha anunciado que, por el estreno de esta serie, ofrecerán una apertura gratuita del paquete premium HBO y sus canales para los clientes prepago y postpago del servicio de TV paga, así como para los suscriptores OTT de la plataforma de streaming, desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de agosto.

