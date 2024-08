La batalla de los Targaryen por el trono de hierro se acerca a su momento más épico y es que este domingo se estrenará el último capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon” y los ejércitos y dragones están listos para ir al campo de batalla con todas sus fuerzas.

La segunda temporada de la serie que le da continuidad a la historia de “Juego de tronos” se estrenó el 16 de junio del 2024, dos años después del debut de la primera temporada que estuvo compuesta por diez episodios y fue una de las ficciones más vistas de aquel año.

La historia de la serie nos presenta los inicios de la guerra civil entre dos facciones de la familia Targaryen que debe definir quién es el legítimo heredero al trono tras la muerte del Rey Viserys. Así, tenemos dos bandos: los verdes y los negros.

¿A qué hora se estrena en streaming el final de “House of the Dragon 2″?

El último capítulo de “House of the Dragon”, temporada 2, se estrenará el domingo 4 de agosto en los siguientes horarios por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 20 horas.

20 horas. Bolivia, Chile, Venezuela: 21 horas.

21 horas. Argentina: 22 horas.

22 horas. México: 21 horas.

Daemon Targaryen (Matt Smith) y Oscar Tully (Archie Barnes) en "House of the Dragon" 2x07. / Max

¿Dónde ver “House of the Dragon”?

La serie “House of the Dragon” se puede ver a través de la señala de cable en HBO. Los episodios se estrenan los domingos, también se puede seguir por DirecTV. En streaming, el estreno en simultáneo.

El octavo y último episodio de “House of the Dragon 2″ se podrá ver en Max, la plataforma oficial de streaming de HBO, a la par del estreno en cable. También se podrá ver en el servicio DGO, de DirecTV.

Ambos servicios de streaming tienen un costo de suscripción: Max a 19,90 soles (moneda peruana) mensuales y DGO a 49 soles mensuales (plan básico).

Estos son los links oficiales:

Episodio filtrado de “House of the Dragon 2″

Días antes del estreno del episodio final de la segunda temporada de “House of the Dragon”, docenas de clips del capítulo fueron subidos ilegalmente a una cuenta de TikTok. De acuerdo a información de medios como “Hollywood Reporter”, los clips parecen haber sido capturados por alguien que filmaba una pantalla con un dispositivo secundario.

Cabe recordar que “Game of Thrones” tiene un largo historial de filtraciones de contenido. De momento, se determinó que la filtración se debió a un distribuidor externo internacional.

La respuesta de HBO a las filtraciones

Tras las filtraciones de escenas del final de “House of the Dragon 2″ el martes 30 de julio, HBO emitió el siguiente pronunciamiento: “Estamos al tanto de que han aparecido fragmentos del final de temporada de ‘House of the Dragon’ en las redes sociales. Los fragmentos se publicaron después de una publicación no intencional por parte de un distribuidor externo internacional. HBO está monitoreando y eliminando fragmentos de Internet de manera agresiva, y los fanáticos pueden ver el episodio completo este domingo por la noche en HBO y Max”.

Tráiler del episodio final de “House of the Dragon 2″

Este es el avance oficial del episodio de este domingo 4 de agosto:

Lista de episodios

Esta es la lista completa de episodios de “House of the Dragon”: