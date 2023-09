“House of the Dragon”, spin-off de “Game of Thrones,” es una de las series mejor calificada en Rotten Tomatoes por la crítica especializada y la audiencia, y además la mejor serie dramática en los Globos de Oro 2023. Aunque los fans esperan ver pronto la siguiente entrega, van a tener que esperar.

“House of the Dragon” (2022) se basa en la serie de novelas “Canción de hielo y fuego” escrita por George R.R. Martin. La serie fue escrita por el autor y el showrunner Ryan Condal. “House of the Dragon” es una precuela de “Game of Thrones” y se centra en la historia de la Casa Targaryen, una de las familias nobles más importantes de Westeros.

Lucerys Velaryon fue asesinado por su primo, Aemond Targaryen, en la primera temporada de "House of the Dragon". (Foto: HBO)

¿En qué terminó la temporada 1 de “House of the Dragon”?

La serie explora los eventos que ocurrieron aproximadamente 200 años antes de los sucesos de “Game of Thrones”. Aborda la historia de la Casa Targaryen desde sus días de gloria, cuando dominaban los Siete Reinos de Westeros con dragones, hasta su declive y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, en la que varios miembros de la familia lucharon por el trono de hierro.

Lo más difícil de procesar para los fans en el último episodio de “House of the Dragon” fue la muerte de Lucerys, hijo Rhaenerys Targaryen, por el ataque del dragón de su tío Aemond. Esto dio pie a que la ahora Reina proclame una alianza para vengar el hecho junto a su esposo, Daemon, quien tiene una personalidad militar y es apasionado de la guerra y la sangre.

Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, con Matt Smith como Daemon Targaryen en "House of the Dragon".

¿Cuándo estrena la segunda temporada de “House of the Dragon”?

La segunda temporada de “House of the Dragon” está prevista para estrenarse en 2024, por lo que las grabaciones empezaron este año. De momento, no se ha visto afectada por las huelgas de escritores y guionistas en Estados Unidos, ya que el guion de la parte 2 de la serie ya estaba escrito cuando inicio el paro. Además, la mayoría de artistas del elenco se rige bajo los contratos de Equity, el gremio de Reino Unido.

¿A quiénes se espera en “House of the Dragon 2”?

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

Steve Toussaint (Corlys Velaryon)

Eve Best (Rhaenys Targaryen)

Sonoya Mizuno (Mysaria)

Peter Vaughan (Aemon Targaryen)