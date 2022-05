“Las palabras no nos hicieron reyes. Fueron los dragones”. Con esas palabras Daemon Targaryen (Matt Smith) se presentó a fines del 2021 la que es una de las series más esperadas de la temporada. Desarrollada dos siglos antes de la caída del Trono de Hierro, “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, finalmente ya tiene una fecha de estreno y tráiler oficial. En esta nota te contaremos todos los detalles para que estés listo para seguir esta nueva historia..

Creada por el guionista Ryan J. Condal y George R. R. Martin, autor de las novelas originales, la serie “House of the Dragons” se basa en “Fire and Blood”; libro escrito por Martin en el que, en voz de un maestre de la Ciudadela, recopila gran parte de la historia de los siete Reinos, desde la conquista de Aegon I; que llegó desde Valyria con sus dos hermanas y esposas; así como tres dragones que le ayudaron a conquistar Westeros.

La precuela se ambienta en la llamada Danza de Dragones; guerra civil de la Casa Targaryen por el control de los Siete Reinos de Westeros que dejó cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Como el nombre lo indica, esta guerra se vio marcada por el uso de dragones en combate.

Avances oficiales

En octubre del 2021, HBO Max liberó el que fue el primer teaser de la serie. En él, se nos sitúa temporalmente en la historia: 200 años de la caída del reino y se nos presentan velozmente a algunos de los personajes de la trama:

El 5 de mayo del 2022, tras una larga espera, se estrenó el esperado tráiler oficial:

Personajes y elenco:

“House of the Dragon” es una de las series más esperadas del 2022. Casey Bloys, presidente de programación de HBO, aseguró que la historia en la que se inspiró “Game of Thrones” tiene mucho más por descubrir con esta precuela. “Esperamos explorar los orígenes de la Casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George”, aseguró.

¿Quiénes serán parte del reparto?

El personaje principal será Daemon Targaryen (Matt Smith), a quien ya conocimos en “Juego de Tronos”:

Otros personajes que jugarán roles cruciales son

Viserys Targaryen (Paddy Considine)

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy)

Otto Hightower (Rhys Ifans)

Alicent Hightower (Olivia Cooke)

Corlys Velaryon (Steve Toussaint)

Lord Corlys Velaryon & Princess Rhaenys Targaryen.



Fecha de estreno

“House of the Dragon” se estrenará el 21 de agosto en HBO. La primera temporada estará compuesta por 10 capítulos que se irán revelando cada domingo y que se podrán ver también en streaming en la plataforma HBO Max.

