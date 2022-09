El cuarto episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 11 de septiembre con una gran expectativa por parte de los fans. La precuela de “Game of Thrones” cada vez profundiza más en las historias de cada uno de los personajes y se van mostrando sus verdaderas personalidades.

¡Atención spoilers!

Antes de pasar al cuarto episodio, hacemos un repaso por lo que pasó en el tercero:

El capítulo “El segundo de su nombre” (1x03) muestra la celebración del nuevo hijo del rey Viserys I: Aegon, hermano menor de la princesa Rhaenyra. Se nota que han pasado algunos años y el pequeño hijo es presentado ante otras familias importantes.

Durante la ceremonia, el hijo de la familia Lannister intenta convencer a Rhaenyra. Este personaje es el hijo menor de Lord Gerold Lannister y Lady Rohanne Webber. Tiene un hermano gemelo llamado Tyland, que también aparece en el episodio “Second of his Name”. Ambos personajes son interpretados por Jefferson Hall. La aparición de Jason en el tercer episodio es la más grande que ha tenido un Lannister hasta el momento en “House of the Dragon”. Jason Lannister es Lord de Casterly Rock. Tyland es caballero.

Jason Lannister sosteniendo la lanza que da como regalo al rey Viserys en el episodio 3 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Hora y canal

Como cada capítulo de “House of the Dragon” se estrena los domingos por la noche por el canal HBO o en streaming a través de HBO Max.

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 03:00 a.m.

Mira el tráiler del cuarto capítulo:

Cuarto episodio

El trailer del cuarto capítulo arranca con la princesa Rhaenyra con la daga de acero valyrio, la cual perteneció a Aegon I (con la que Arya mata al Rey de la Noche). En eso se escucha la frase: “De mi sangre saldrá el príncipe que fue prometido... y su voluntad será la Canción de Hielo y Fuego”.