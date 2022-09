El quinto episodio fue el último para Milly Alcock y Emily Carey, quienes interpretaron a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente. La serie “House of the Dragon” tendrá nuevas intérpretes para los roles estelares. Esto debido por exigencias del guión y por los nuevos saltos temporales de la serie.

Saltos de tiempo

A partir del sexto episodio de “House of the Dragon”, Alcock será sustituida por Emma D’Arcy como la versión madura de Rhaenyra. El rol de Alicent lo realizará la actriz Olivia Cooke.

Esta ficción, según reveló HBO planea abarcar tres décadas de historia, por lo que se decidió sustituirlas por actrices mayores. El primer salto temporal es de 10 años. Esta decisión por parte de los productores ha generado debate entre los fans. Sin embargo, recién se podrá conocer el resultado a partir del domingo 25 de septiembre.

Rhaenyra Targaryen y Lady Alicent Hightower en “House of the Dragon” (Foto: HBO Max)

Las despedidas

La historia inspirada en la novela “Canción de hielo y fuego” de George RR Martin se ha convertido en la precuela más vista del mundo del streaming. Sin duda, esta ficción tiene millones fans en todo el mundo, una presión que puede ser muy fuerte para las jóvenes protagonistas.

En una reciente entrevista para el medio Nylon, Milly Alcock reveló cómo se sintió al formar parte de uno de las series con más fans en el mundo. “Simplemente me pone increíblemente ansiosa. Ver mi cara constantemente es tenso. Nadie debería tener que hacer eso. No sé cómo las personas de la alta sociedad del mundo pueden hacer eso. Me está sacando de la pared”, dijo.

Milly Alcock protagonizó "House of the Dragon".

“Es un espacio increíblemente difícil de navegar. Hay muy poca gente que haya tenido una experiencia como la mía, y encontrarlos es realmente difícil. Realmente no conozco a nadie que haya pasado por lo que estoy pasando. Todos mis amigos son muy normales y van a la universidad y hacen cosas muy básicas, y mi familia no tiene nada que ver con las artes, así que es extraño”, comentó.

Sobre lo que hará después, la estrella de 22 años dijo que en este momento no está trabajando en ningún proyecto. “Espero conseguir empleo de nuevo”, añadió.

“No tengo nada que hacer en este momento. Estoy en la primera fase de pánico. Es como la fase previa al pánico. De “nunca voy a trabajar, nunca más va a pasar”, como todos los freelancers conocemos ese sentimiento. Ni siquiera sé lo que haré mañana. Realmente no lo sé. Así que espero que surja algo divertido y emocionante, pero realmente quiero hacer algo completamente diferente a “House of the Dragon”. En última instancia, no quiero entrar en otra gran franquicia o en una gran serie. Quiero hacer algo muy íntimo y personal”, comentó.

Milly Alcock interpreta a la joven Rhaenyra, con Emily Carey como la joven Alicent Hightower.

La actriz Emily Carey en una reciente entrevista para el medio Variety dijo está emocionada por ver en pantallas cómo interpretarán a Rhaenyra y Alicent, las nuevas actrices del elenco. “Estoy increíblemente emocionada de ver a Olivia y Emma hacer lo suyo. Ambas son las personas más encantadoras que existen, y he admirado el trabajo de Olivia durante años y años. Así que poder entregarle un papel de entre todas las personas me llena de tanta alegría y orgullo”, agregó.

Emily Carey asiste al estreno mundial de la serie dramática original de HBO "House of the Dragon" en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, el 27 de julio de 2022 (Foto: Chris Delmas / AFP) / CHRIS DELMAS

“Simplemente no puedo esperar para ver los episodios y ver el programa con el espectador, y no estar avergonzada de mí misma. De hecho, puedo tomarlo desde la perspectiva de la audiencia, lo cual es bastante bueno”, añadió.

Las nuevas protagonistas

Los episodios del 6 al 10 las protagonistas de la historia serán interpretadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke. Desde el sexto episodio, se mostrará cómo inicia la guerra civil entre los Targaryen.

Emma D’Arcy interpreta la versión adulta de Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Rhaenyra sigue siendo la heredera del Trono de Hierro, pero como su padre ahora tiene un hijo varón, Aegon II, con su nueva esposa Alicent, ha generado que hayan dudas sobre quién debe ser el nuevo gobernante de los Siete reinos.

La versión adulta de Alicent Hightower es interpretada por Olivia Cooke "House of the Dragon" (Foto: HBO)

El cocreador de la serie Ryan Condal dijo para el medio Entertainment Weekly que esta serie es “en esencia, la historia de la disolución de esta cercana amistad femenina, que comenzó en un punto muy joven e impresionable en la vida de estas chicas”.

LEE MÁS EN INSTAGRAM...