“House of the Dragon”, el esperado spin-off de “Juego de tronos”, estrenó su primer episodio en HBO Max. Titulado “Los herederos del dragón”, el primer capítulo nos sitúa en el noveno año del reino del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), 172 años antes de la muerte del rey loco, Aerys, y el nacimiento de su hija, la princesa Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Aunque las referencias a “Juego de tronos” y la novela “Canción de hielo y fuego” no faltarán en esta serie, si tu acercamiento a esta nueva historia se produce desde cero, en esta nota te contamos lo básico que debes saber sobre los personajes que tendrán mayor protagonismo en el desarrollo de la trama.

Alerta de spoilers : esta nota contiene un resumen en base a lo presentado en el capítulo 1 de “House of the Dragon”:

Viserys Targaryen.

Viserys Targaryen



Personaje a cargo del actor Paddy Considine. Cuando se celebraba el primer siglo de la dinastía Targaryen, la salud del viejo rey Jaehaerys menguaba. La muerte de sus hijos, lo obliga a buscar un sucesor. Es así que se consideraron dos reclamos a la sucesión: el de la princesa Rhaenys Targaryen, descendiente directa del rey Jaehaerys; y el de su primo, el príncipe Viserys Targaryen. Al ser este último el mayor descendiente masculino del rey, el Gran Consejo lo elige a él como futuro sucesor. Tras la muerte de Jaehaerys, se corona como rey. Pero al nuevo monarca le ocurrirá un conflicto similar al de su predecesor: tendrá como heredera directa a una mujer.

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen







Es la princesa. Hija mayor del rey Viserys y de su esposa, la reina Aemma Arryn. En el primer capítulo de la serie, se la presenta como hija única, pues la reina ha tenido varios problemas en sus partos posteriores en la búsqueda de un hijo varón: 1 bebe muerto en al cuna, 2 partos de feto muerto y 2 embarazos que no llegaron a termino. Además, luego somos testigos de la muerte de Aegon, el hermano varón que debía ser el futuro rey, momento que se relata en “House of the Dragon”. La princesa Rhaenyra les recordará a los fans de “Juego de tronos” a Daenerys Targaryen (Emma Clarke), pues es un personaje de carácter aguerrido, además de tener una excelente relación con los dragones que han hecho famosos a la casa Targaryen. El personaje es interpretado por Milly Alcock (en su versión joven, la que vemos en el capítulo 1). Luego por Emma D’Arcy.

Daemon Targaryen.

Daemon Targaryen



Interpretado por Matt Smith. Daemon es el hermano del rey Viserys y su sucesor ante la falta de un hijo varón. Aunque no cuenta con el favor del consejo real, su hermano Viserys lo protege y lo nombra comandante de la guardia. Sin embargo, el príncipe, de carácter arrebatado, utiliza su poder de manera irresponsable, lo que le genera molestias al rey. El consejo lo ve como a un segundo Maegor y temen que arruine el reino de llegar a obtener la corona o, peor aún, que asesine a su hermano para lograr más rápido el poder absoluto.

Otto Hightower.

Otto Hightower



Es la mano del rey. Este personaje, a cargo del actor Rhys Ifans, es el confidente del rey Viserys y su hombre de confianza. Además, es una pieza clave en la relación que el rey tiene con su hermano Daemon. Otto Hightower es la voz principal que alerta a su majestad sobre lo peligrosa que pueda resultar la personalidad impulsivsa de su hermano Daemon. Es el padre de Alicent Hightower.

Alicent Hightower.

Alicent Hightower



Personaje a cargo de Olivia Cooke. Además de ser hija de la mano del rey, es muy cercana a la princesa Rhaenyra. Cuando muere la reina Aemma durante el parto de Aegon, su padre busca acercarla al viudo rey Viserys.

Lord Corlys Velaryon.

Lord Corlys Velaryon



Personaje interpretado por Steve Toussant. Está casado con Rhaenys Targaryen, la “reina que nunca fue”. Además, es parte del Consejo Real, recibe el apodo del ‘Señor de las mareas’. Jura defender al rey Viserys y a su hija la princesa Rhaenyra cuando su padre decide nombrarla su sucesora a pesar de no ser un varón.