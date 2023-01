La nueva serie de HBO “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”, emocionó a sus fanáticos al conocer más sobre la historia de la familia Targaryen. Sin embargo, al finalizar la primera temporada, el público quedó con ganas de más capítulos. Por ello, se confirmó la segunda entrega; aunque, la gran ausencia será el director Miguel Sapochnik.

Pese a que definieron su salida como amigable, un informe del medio Puck reveló que el verdadero motivo para que Sapochnik tome la decisión de salir de esta producción fue porque HBO habría rechazado que su esposa Alexis Raben sea productora de la segunda temporada de “House of the Dragon”.

La empresa precisó que ella no tendría la experiencia necesaria para el cargo; pese a que sí fue parte del equipo de producción de la primera temporada. Además, apareció en algunos episodios del programa como Talya, una de las doncellas de la reina Alicent (Olivia Cooke).

En tanto, HBO tuvo que traer a un mediador para reducir la disputa. La consecuencia: Miguel Sapochnik decidió abandonar “House of the Dragon” por la situación, y despidió a sus agentes en WME para irse a la agencia rival CAA junto a su esposa Alexis Raben.

Cabe recordar que, en agosto pasado, Sapochnik anunció su salida como productor; aunque, se mantendría en el proyecto como productor ejecutivo.

“Trabajar dentro del universo de ´Thrones´ durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio (...) Yo estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada 1 y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente”, aclaró el director en un comunicado emitido el año pasado.

Por ende, Alan Taylor se unirá como director para la segunda temporada de “House of the Dragon”; el cineasta dirigió varios episodios de “Game of Thrones”. Aunque, los fanáticos deberán esperar un par de años para ver en sus pantallas a la familia Targaryan.