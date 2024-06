“House of the Dragon” estrenó este domingo 23 de junio el segundo episodio de su segunda temporada. Con una duración de 69 minutos, el capítulo dirigido por Clare Kilner y escrito por Sara Hess estuvo marcado por los eventos posteriores al asesinato del niño príncipe Jaehaerys y todas las consecuencias que ese hecho implicó en la disputa por el Trono de Hierro.

El capítulo actualmente se puede ver en streaming a través de Max, el servicio oficial de HBO, el canal responsable de esta producción.

En este segundo episodio, destacaron las actuaciones de Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Fabien Frankel (Criston Cole), Tom Glynn-Carney (Aegon II) y los gemelos Elliott y Luke Tittensor en los roles de Erryk y Arryk.

Ya están disponibles en streaming dos episodios de "House of the Dragon 2".

A continuación, spoilers de lo ocurrido en el capítulo 2x02 de “La casa del dragón”.

Resumen de “House of the Dragon” 2x02

El capítulo comenzó con la furia de Aegon II tras conocer la muerte de su hijo. Se pelea incluso con el que parece ser su persona más cercana en estos momentos: Criston Cole, le increpa el no haber estado atento a la protección de los príncipes y dice sospechar de todos ante una posible traición. La voz de la razón la pone Otto Hightower, que le sugiere a su nieto hacer una despedida fúnebre para el asesinado Jaehaerys. De esta manera, obtendrán el respaldo de aquellos que dudan sobre el legítimo reclamo por el Trono de Hierro, al hacer lucir a Rhaenyra como una persona cruel que se ensaña contra un infante.

En la despedida del joven príncipe, participaron Alicent Higthwer y la princesa Helaena, quienes lloraron al niño mientras el pueblo clamaba: “Rhaenyra, la cruel”, “Rhaenyra, la matareyes”. El objetivo parecía haberse logrado.

La despedida de Jaehaerys en "House of the Dragon 2".

Mientras tanto, en Rocadragón, Rhaenyra se entera del paseo fúnebre del niño asesinado y de que todo el reino piensa que ella dio la orden para su ejecución. Ella asegura que por el dolor que sintió al perder a Lucerys, jamás le haría lo mismo a otra manera, menos a Helaena, a quien no considera responsable de lo ocurrido. Daemon confiesa que él dio la instrucción, aunque se defendió diciendo que pidió a Aemond, y que los caza ratas tomaron la iniciativa de matar al príncipe al no encontrar al hermano del rey. Rhaenyra estalla y le confiesa a Daemon que no confía en él. Esto genera una discusión fuerte entre ambos y Daemon se va. No lo volveremos a ver durante todo el episodio.

Luego, Rhaneyra sostiene dos importantes reuniones. La primera con Baela, a quien la envía a tomar a su dragón Danzarina Lunar e ir a Kingslanding. Finalmente, Rhaneyra también recibe a Lady Mysaria, a quien libera para cumplir con la palabra de su casa.

(Nota en desarrollo)





