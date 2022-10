La primera temporada de “House of the Dragon” terminó el domingo 23 de octubre. Tras 10 episodios que narraron el inicio de la guerra civil entre los Targaryen, el spin-off de “Game of Thrones” se despide de las pantallas, al menos por un tiempo. En esta nota te contamos todo lo que se sabe de la segunda temporada ya confirmada.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la primera temporada.

Segunda temporada confirmada

Antes que termine la primera temporada, HBO y HBO Max ya habían confirmado una segunda temporada de “House of the Dragon”. Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, indicó que cómo el equipo al completo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión “que ya se ha establecido como imprescindible”. Además, expresó con mucho entusiasmo el “continuar con el relato de la saga épica de la Casa Targaryen en la segunda temporada”.

Otro dato que se sabe de la segunda temporada es que el director y productor ejecutivo de “House of the Dragon”, Miguel Sapochnik, ya no continuará. No se conocen las razones de su decisión.

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio”, dijo Sapochnik en un comunicado. “Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la primera temporada y encantado con la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente”, añadió.

Por el momento, Ryan Condal continuará como único showrunner. Sin embargo, para cubrir ese vacío, la cadena HBO contrató a Alan Taylor como productor ejecutivo y también dirigirá algunos capítulos.

Sobre la trama, se sabe que la nueva temporada mostrará la lucha por el Trono de Hierro entre los Negros, bando liderado por Rhaenyra Targaryen; y los Verdes, grupo liderado por Alicent Hightower y su hijo, Aegon II Targaryen.

Todo indica que gran parte del elenco regresaría para la segunda temporada. Volveríamos a ver en pantallas a Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) y Eve Best (Rhaenys Targaryen). El personaje de Sonoya Mizuno, conocida como Mysaria, también deberá volver, ya que su personaje juega un papel más grande en la Danza de los Dragones.

En una entrevista con Variety, el showrunner Ryan Condal indicó que no regresarán a la serie, las actrices que protagonizaron las versiones jóvenes de Rhaenyra y Alicent, Milly Alcock y Emily Carey, respectivamente. Sin embargo, no descartó que quizás puedan permitirse algo diferente a lo que solía hacer “Game of Thrones”. “Mira, no lo sé. (Ellas) no son parte de la historia que estamos contando todavía. No es algo que estemos haciendo ahorita”, explicó el creador de la serie. “‘Game of Thrones’ no era una serie de flashbacks. ‘House of the Dragon’ tiene espacio para volverse un poco más elegante”.

El rodaje de la primera temporada inició en marzo del 2021 y duró 11 meses. A eso, se le añadió el tiempo de postproducción y efectos especiales. Se sabe que esta segunda temporada empezará a rodar en marzo de 2023, por ello, es probable que la segunda temporada llegue a mediados del 2024.

Claves de lo que debería pasar

Qué pasará tras la muerte de Lucerys

La segunda temporada debería narrar qué pasará después de la muerte del segundo hijo de Rhaenyra, Lucerys, tras ser devorado por Vhagar, el dragón de su sobrino Aemond. Estamos seguros que la reina va ir en busca de venganza.

El deceso de Lucerys Velaryon marca el inicio de la Danza de los Dragones (Foto: HBO)

Nuevas casas aliadas

Si bien la primera temporada mostró mayoritariamente a las familias Targaryen, HighTower y Velaryon, la nueva temporada debería mostrar a casas como los Starks, Baratheon, Lannisters, entre otras. En los nuevos episodios, se deberá conocer a qué banda van a elegir. Si se van con los verdes o con los negros. Por ejemplo, en la novela “Fire & Blood”, Cregan Stark, el actual Señor de Winterfell, tendrá un rol importante.

El actor Rhys Ifans como Otto Hightower en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Los dragones

La segunda temporada debería mostrar a todos los dragones que mencionó Daemon durante la planeación de la guerra contra los Verdes. Es probable que la siguiente temporada, veamos a los 12 dragones vivos bailar mientras luchan sus jinetes.

La casa Velaryon

La nueva temporada tendrá que mostrar cómo la familia Velaryon se une a Rhaenyra para recuperar el Trono de hierro. Es probable que se muestren combates épicos en el mar, mediante las flotas que lidera Serpiente marina, así como las luchas en el cielo gracias a los dragones que tienen Rhaenys y sus nietas.

Además… Dónde ver La primera temporada de "House of the Dragon", que consta de 10 episodios, ya está disponible en HBO Max.