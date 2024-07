“House of the Dragon”, la serie spin-off de “Game of Thrones”, llegó a su tercer episodio. Titulado “The Burning Mill”, el capítulo tuvo una duración de 67 minutos y mostró cómo los ejércitos se van armando camino a una guerra inminente, a pesar del deseo de paz de las dos principales protagonistas.

El capítulo fue dirigido por Geeta Patel, cineasta estadounidense que ha trabajado en series como “Sense8″, “Atypical”, “Ahsoka” y “Santa Clarita Diet”.

Detrás de cámaras del episodio 2x03

En el canal oficial de YouTube de “Game of Thrones”, ya está disponible el detrás de cámaras que explica cómo se filmaron algunos de los momentos más importantes del episodio, entre ellos la batalla entre los Brackens y Blackwoods con la que abre el episodio.

“Es uno de los momentos más icónicos en el libro de George (R.R. Martin) y nos muestra a dos casas que han rivalizado por mucho tiempo y nos muestra la historia de la violencia y cómo llegas a un punto en el que el perdón ya no es posible, que es algo muy presente en esta temporada”, explicó la directora Geeta Patel en el video que puedes ver aquí:

¿Qué pasó en el episodio 2x03 de “House of the Dragon”?

En “The Burning Mill”, el capítulo comienza con una discusión aparentemente inocente entre jóvenes miembros de las casas Brackens y Blackwoods. Ambos se acusan de haber movido unas piedras que marcan la separación de sus territorios y a partir de ello discuten por los bandos que ha tomado cada casa en la batalla por los tronos. La escena termina con una masacre.

Tras ello vemos que no todos quieren una guerra en el reino. Rhaenys y Rhaenyra discuten sobre ello y cómo las justificaciones de cada bando no se sostendrán en el paso del tiempo, pues la historia elegirá de diferentes maneras la narración de qué inicio el conflicto si la usurpación del trono, el ataque que terminó con Aemond perdiendo un ojo o el asesinato del príncipe Jaehaerys.

Por otro lado, Sir Criston Cole enfrenta su primer día como nueva mano del rey y lo hace decidido a ir a la guerra. Es en su camino a combate que, junto al hermano de Alicent, Gwayne Hightower, interpretado por Fereddie Cox, es divisado por Lady Baela Targaryen y su dragón. Pero para suerte de Cole y su comitiva, logran escapar.

Olivia Cooke como Alicent Hightower en "House of the Dragon". (Foto: Max)

Rhaenyra, pensando en una guerra inminente, decide poner en resguardo a los más indefensos de su bando y envía a Lady Rhaena a Pentos con sus hijos, además le entrega 4 huevos de dragón para que sea “la esperanza para el futuro” si todo sale mal.

En solitario, Daemon ha llegado a Harrenhal y se ha encontrado con un recibimiento pacífico de Sir Simon Strong, quien muestra su rechazo por su familiar Larys Strong, quien al cierre del episodio será nombrado Maestro de los susurros. Sin embargo, en este lugar, empezarán a asecharle unas alucinaciones extrañas. Una mujer que le dice que morirá en ese lugar, pero también una imagen de Rhaenyra joven haciéndose cargo del cadáver del príncipe Jaehaerys.

Finalmente, en este episodio, buscando una esperanza para frenar la guerra, con ayuda del Gusano Blanco, Rhaenyra se infiltra para encontrarse personalmente con Alicent Hightower. Es así que las dos amigas de infancia pueden volver a hablar.

Rhaenys y Corlys en "House of the Dragon". (Foto: Max)

Rhaenyra le dice a Alicent que ninguna de las dos quiere la guerra y que busca una forma de solucionar la situación pacíficamente. Es así que Alicent le recuerda que el Rey Viserys le dijo algo antes de su muerte, que la convenció de que Aegon II era quien debía asumir el trono. Pero Rhaenyra se da cuenta en el relato de Alicent que se refería a la canción de hielo y fuego de la que le hablaba su padre y se lo explica a Alicent. La reina viuda parece darse cuenta de su error, pero no se lo reconoce a Rhaenyra y le da a entender que ya ha perdido poder dentro de su propia casa, pues su padre, Otto Hightower, ya no es mano del rey, y su hijo, el rey en el trono, tiene un carácter indomable. “Es muy tarde, Rhaenyra” es la frase con la que cierra el episodio.

Fecha de estreno del capítulo 2x04

Este es el avance oficial del próximo capítulo.

El episodio se estrenará el domingo 7 de julio en HBO, Max y DGo.

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)