De cara al gran final

“House of the Dragon”, la serie derivada de “Game of Thrones”, se estrenó el 21 de agosto del 2022 y logró convertirse en una de las producciones más populares en televisión. Su episodio debut logró un récord de 9,5 millones de espectadores en su fecha de estreno. El estreno de su segunda temporada, el 16 de junio del 2024, demostró que todavía hay mucho interés en esta historia con picos de audiencia superiores a los 7 millones de espectadores.

Tras seis semanas al aire, la serie se alista para su gran cierre de temporada. El capítulo final se estrenará el domingo 4 de agosto y promete dejar muchos misterios de cara a una tercera temporada que ya está confirmada, pero cuyo lanzamiento obligaría a los fans a esperar hasta el 2026.

En el más reciente episodio de la temporada, titulado “La Plebe” (”Smallfolk”), fuimos testigos de cómo Rhaenyra Targaryen busca jinetes para sus dragones, pues está convencida que ganará la guerra con su fuerza, pero necesita generar un vínculo entre esos poderosos animales y caballeros que no sean Targaryen, ya que los posibles jinetes de su familia son todavía aún muy jóvenes.

Y aunque en sus inicios, la reina Rhaeneyra fracasó, en el desenlace del episodio 2x06 vemos que Addam of Hull (o Addam Velaryon), será el jinete del dragón Bruma.

Mientras tanto, en el bando de los Verdes, la vida del rey en el trono, Aegon, corre peligro, pues su hermano Aemond está decidido a quedarse con la corona.

Mira aquí el tráiler del episodio 2x07:

