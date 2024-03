Prepara tu espada y tu escudo, porque la guerra civil Targaryen está a punto de comenzar. HBO ha lanzado un nuevo tráiler de la segunda temporada de “House of the Dragon”, la serie precuela de “Game of Thrones”, que nos muestra un adelanto de la épica batalla que se avecina.

Tráiler oficial de “House of the Dragon”, Temporada 2

¿De qué trata el tráiler?

El tráiler comienza con un tono solemne, con Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) narrando la profecía del Príncipe que fue Prometido. Sin embargo, la paz se ve rápidamente truncada por la ambición y la desconfianza entre las dos facciones de la familia Targaryen: los Verdes, liderados por la reina viuda Alicent Hightower (Olivia Cooke) y sus hijos Aegon II (Tom Glynn-Carney) y Aemond (Ewan Mitchell), y los Negros, liderados por Rhaenyra y su tío Daemon Targaryen (Matt Smith).

Las imágenes del tráiler son impresionantes, con batallas épicas entre dragones, intrigas políticas en la corte real y traiciones entre hermanos. La tensión aumenta con cada escena, culminando en un enfrentamiento final que promete ser brutal y sangriento.

Además de la acción y el drama, el tráiler también nos da un vistazo a los personajes que estarán involucrados en la Danza de los Dragones. Rhaenyra se muestra como una líder fuerte y decidida, mientras que Daemon es un guerrero feroz e implacable. Alicent, por su parte, parece estar dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a sus hijos y asegurar su posición en el trono.

Fecha de estreno confirmada

16 de junio de 2024

Se ha confirmado que el 16 de junio se estrenará la temporada 2 de “House of the Dragon” exclusivamente en Max, streaming digital que cuenta con los servicios de HBO para Latinoamérica y el mundo.

El tráiler de la segunda temporada de “House of the Dragon” es un adelanto emocionante de lo que está por venir. La serie promete ser una historia épica llena de acción, drama, pasión y tragedia.

Ficha Técnica de “House of the Dragon”, Temporada 2

Estreno: 16 de junio de 2024

Plataformas: HBO y HBO Max

Creadores: Ryan Condal y Miguel Sapochnik

Basado en: Fuego y Sangre de George R.R. Martin

Elenco:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Paddy Considine como Viserys Targaryen

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Milly Alcock como la joven Rhaenyra Targaryen

Emily Carey como la joven Alicent Hightower

Episodios: 10

Duración: Aproximadamente 60 minutos por episodio

Géneros: Drama, Fantasía, Historia

