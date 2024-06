“House of the Dragon”, la serie spin-off de la exitosa “Game of Thrones”, tiene para largo. A tres días del lanzamiento de su segunda temporada, HBO confirmó la renovación de la historia para una tercera temporada.

Tras su estreno en 2022, la serie obtuvo la mayor audiencia para un lazamiento de HBO con una media de 29 millones de espectadores por episodio en emisión lineal y en streaming. La segunda temporada se renovó tan solo una semana después de su estreno. Y ahora la tercera temporada se confirma a puertas del estreno de sus nuevos episodios.

La larga huelga de guionistas y actores en Estados Unidos retrasó durante meses la finalización de esta segunda temporada ambientada en la mítica tierra de Westeros, casi dos siglos antes de Juego de Tronos.

La segunda temporada se estrena el 16 de junio en Estados Unidos y América Latina, el 17 en toda Europa a través la plataforma Max, producto de la fusión HBO Max y Discovery+.

ESCUCHA EL NUEVO PODCAST DE “SALTAR INTRO”

Su primer episodio retoma la trama allá donde los fans se despidieron de los protagonistas: la hija del recién fallecido rey Viserys, Rhaenyra (Emma d’Arcy), se disputa el trono con su hermanastro Aegon (Ty Tennant), que acaba de ser investido.

Rhaenyra manda a uno de sus hijos a lomos de un dragón para tejer alianzas, pero en el camino el joven Lucerys es destrozado tras una épica batalla en los cielos por su primo Aemond (Ewan Mitchell), el turbador príncipe tuerto de cabellera blanca.

De momento, no hay fecha confirmada para el estreno de la tercera temporada.