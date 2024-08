Luego del éxito de “Game of Thrones”, debieron pasar tres años para que tuviéramos “House of the Dragon”, la serie que nos remonta 200 años antes de la historia de “Juego de Tronos” y nos presenta una guerra civil entre dos facciones de los Targaryen que se disputan el trono de hierro.

Este domingo 4 de agosto se estrenó el último episodio de la segunda temporada de esta producción y ahora habrá que esperar un tiempo no tan breve para volver a ver nuevos episodios. La buena noticia es que la tercera temporada ya está confirmada y en esta nota te contamos todos los detalles.

¿Habrá tercera temporada de “House of the Dragon”?

La tercera temporada de “House of the Dragon” fue confirmada por HBO el 13 de junio del 2024, es decir, en la antesala del lanzamiento de la segunda temporada.

“La Danza de los Dragones continúa. ‘House of the Dragon’ ha sido renovada para una tercera temporada”, se leyó en las redes sociales de la cadena.

“George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, además del elenco y equipo, han alcanzado nuevos niveles con la fenomenal segunda temporada de ‘House of the Dragon’”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO tras el anuncio de la tercera temporada.

“Estamos asombrados por el esfuerzo del tamaño de un dragón que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular temporada 2, con un alcance y una escala que solo se pueden comparar con su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar de nuevo en la temporada 3″, afirmó la ejecutiva.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de “House of the Dragon”?

De momento, no está confirmada la fecha de estreno de la tercera temporada de “House of the Dragon”. Pero, de acuerdo a varios medios especializados, el lanzamiento de nuevos episodios tomaría por lo menos hasta el 2026.

“Dado el tiempo necesario para el desarrollo y la filmación (alrededor de uno o dos años), parece probable que el estreno sea a fines de 2025 o 2026″, indicó la web de “Forbes”.

Elenco de “House of the Dragon”

No hay ningún detalle confirmado sobre el cásting de “House of the Dragon”, pero se estima que estos actores podrían volver a ser parte del elenco:

Matt Smith

Emma D’Arcy

Rhys Ifans

Steve Toussaint

Sonoya Mizuno

Fabien Frankel

Olivia Cooke

Graham McTavish

Matthew Needham

Harry Collett

Tom Glynn-Carney

Ewan Mitchell

Bethany Antonia

Phoebe Campbell

Phia Saban

Kurt Egyiawan

Kieran Bew

Abubakar Salim

Tom Taylor

Clinton Liberty

Tom Bennett

Ellora Torchia

Gayle Rankin

Simon Russell Beale

Próximos estrenos

Otras series derivadas del universo “Game of Thrones” están siendo producidas para su próximo lanzamiento. Entre ellas: