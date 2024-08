Ya es oficial. La tercera temporada de “House of the Dragon” comenzará su producción en 2025, por lo que habrá que esperar un buen tiempo para ver nuevos episodios de la historia que emitió el último episodio de su segunda temporada el domingo 4 de agosto.

Durante una conferencia de prensa ofrecida el lunes, el showrunner y cocreador del spin-off de “Game of Thrones” Ryan Condal reveló que la tercera temporada se encuentra en proceso de escritura y que los preparativos comenzarán en otoño, con la producción programada para “principios de 2025″.

Ante la pregunta sobre si la tercera temporada tendrá también ocho episodios, Condal mencionó que aún no ha discutido este detalle con HBO, pero anticipa que la estructura narrativa dramática seguirá siendo la misma que en la temporada 2.

Otro detalle que llamó la atención durante la conferencia de prensa es que Ryan Confal confirmó que “House of the Dragon” tendrá solo cuarta temporadas. Curiosamente, esa era la duración que estimaba George R.R. Martin, autor de “Canción de hielo y fuego” y cocreador de “House of the Dragon”, era necesaria para contar esta historia en televisión.

En su blog, el autor había dicho que serían necesarias cuatro temporadas de diez episodios cada una para contar la historia de “Danza de los dragones”, basada en su libro “Fire & Blood”. Sin embargo, HBO no había confirmado oficialmente el número de temporadas hasta ahora. Esta confirmación ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de la serie y de las obras de Martin.

Finalmente, en la conferencia de prensa, Condal también se refirió a la ausencia de la Batalla del Gaznate o Battle of the Gullet en el final de la segunda temporada. El creativo dijo que, debido a la importancia de este evento en los libros, era necesario darle el tiempo y espacio adecuados en la narrativa de “House of the Dragon”.

Condal aseguró que este acontecimiento ocurrirá pronto en la trama y que será uno de los más espectaculares hasta la fecha.

De momento, no hay fecha aproximada para el estreno de la tercera temporada de “House of the Dragon”.

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)