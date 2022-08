Cuando “Game of Thrones” (“Juego de tronos”) terminó con su polémica octava temporada el 2019, muchos de los fans de la franquicia creada por George R. R. Martin sintieron sus esperanzas incendiarse tan rápido como King’s Landing bajo el fuego de los dragones. Sin embargo, la saga tiene una nueva oportunidad. El 21 de agosto, HBO estrenó “House of the Dragon” (“La casa del Dragón”), una nueva serie también ambientada en el universo de “A Song of Ice and Fire” (“Canción de hielo y fuego”) que sirve como precuela para la historia de Jon Snow y Daenerys Targaryen.

Ambientada casi dos siglos antes del nacimientos de estos dos personajes, “House of the Dragon” en cambio relata el comienzo de la decadencia de la poderosa dinastía Targaryen en una guerra civil que dejó a los Siete Reinos en la completa anarquía y que luego fue denominada como la “Danza de los dragones”.

Con la serie ya generando tendencias en redes sociales con “Los herederos del dragón”, su primer capítulo, aquí te hacemos un recordatorio de todo lo que debes saber antes de volverte a involucrar en esta historia de traiciones, sangre y, por supuesto, dragones.

¿Quiénes están haciendo “House of the Dragon?”

El cambio de época no es lo único que diferencia a “House of the Dragon” de su predecesor, y es que este proyecto no contará con la participación de los creadores de “Game of Thrones” David Benioff y D.B. Weiss, actualmente involucrados en proyectos secretos junto a Netflix.

En cambio, los ‘showrunners’ de la nueva serie son Ryan J. Condal y Miguel Sapochnik, con el propio George R.R. Martin sirviendo no solo como cocreador del proyecto junto al propio Condal, sino también como productor ejecutivo del show.

Sapochnik es un conocido director, con participación en series como “Altered Carbon”, “True Detective”, “Fringe” y el propio “Game of Thrones”, donde dirigió capítulos como “La batalla de los bastardos” en la sexta temporada, el cual le valió un Emmy en 2016. Asimismo ha dirigido la película de AppleTV+ “Finch”, protagonizada por Tom Hanks.

La batalla de los bastardos. (Foto: HBO)

Mientras tanto, Condal es un veterano guionista, con créditos en películas como “Hércules” (2014) y “Rampage” (2018), así como la serie “Colony” (2016), la cual cocreó con Carlton Cuse. Pero más importante aún, tiene el sello de aprobación el propio Martin.

¿En qué se basa la serie?

“House of the Dragon” está basado en el libro “Fire & Blood” publicado en noviembre del 2018 y parte de una duología. El libro, escrito desde la perspectiva de un estudioso, es una cronología de la historia de la dinastía Targaryen en Westeros, comenzando con su llegada desde Essos y la conquista de los Siete Reinos por Aegon I.

En particular, “House of the Dragon” parece ocupa de los capítulos “Jaehaerys y Alysanne”, “Los herederos del Dragón”, “La muerte de los dragones” y “Postrimerías: La hora del lobo”, ocupando los últimos años del reinado del rey Jaehaerys I, el reinado de su sucesor Viserys I Targaryen y las peleas por el Trono de Hierro tras su muerte.

En "House of the Dragon", los hijos del rey Viserys I (Paddy Considine), Rhaenyra y Aegon pelean por el Trono de Hierro (Foto: HBO)

El hecho de que toda la historia ha sido ya escrita le da cierta ventaja a Condal y Sapochnik sobre sus predecesores, ya que una de las situaciones más cuestionadas de las últimas temporadas de “Game of Thrones” es que sus ‘showrunners’ tuvieron que David Benioff y D.B. Weiss tuvieron que pensar su propio final debido a que Martin no ha terminado de escribir las novelas.

En la misma moneda, la manera más académica en que fue escrito “Fire & Blood” les da la oportunidad de llenar los vacíos con su propio contenido, una situación ventajosa si es que saben aprovecharla.

¿De qué trata?

“House of the Dragon” nos lleva a los últimos años del reinado de Jaehaerys I, un amado monarca apodado el Conciliador y el Viejo Rey que mantuvo - en su mayoría - a los Siete Reinos bajo su control durante medio siglo. Con su fin ya acercándose, deja como su sucesor a su nieto Viserys I, un periodo donde la Casa Targaryen llegó al apogeo de su poder.

Sin embargo, los problemas llegaron pronto. Si bien Viserys había decretado que su primogénita Rhaenyra - hija de su primera esposa Aemma Arryn - sería su sucesora tras su muerte, el Comandante de la Guardia Real, Sir Criston Cole, coronó al príncipe Aegon, comenzando la guerra civil denominada como la “Danza de los dragones” que dividió a la Casa Targaryen entre las facciones de los Negros (Rhaenyra) y los Verdes (Aegon), con la mayoría de las casas nobles de Westeros también involucrándose en el conflicto.

Matt Smith como Daemon Targaryen en la serie "House of the Dragon". (Foto: HBO)

En este aspecto, “House of the Dragon” tiene más en común con “Succession”, otro popular show de HBO, aunque en vez de pelearse por un imperio mediático con engaños, propaganda y negocios, lo que tenemos es espadas, violencia y dragones.

¿Quiénes actúan?

HBO se enorgullece de tener estrellas en los elencos de sus series y “House of the Dragon” no es excepción, contando la actuación de destacadas figuras como Paddy Considine en el rol del rey Viserys I y el veterano actor escocés Michael Carter como su padre, el rey Jaehaerys I.

Otro actor que destaca es Matt Smith - recordado por “Doctor Who”, “The Crown” y “Morbius” - en el rol de Daemon Targaryen, hermano de Viserys y posible heredero al trono. Mientras tanto Rhaenyra será interpretada por dos actrices: Milly Alcock en su versión más joven y Emma D’Arcy en su versión adulta. Otro personaje que tiene dos actrices es Alice Hightower, interpretada por Emily Carey y Olivia Cooke y cuyo rol en los sucesos de la serie es, sin adelantar demasiado, importante.

Milly Alcock y Emily Carey como Rhaenyra Targaryen y Alice Hightower respectivamente en "House of the Dragon". (Foto: HBO) / Difusión

Otros actores que resaltar es Rhys Ifans (“The King’s Man”, “The Amazing Spider-Man”) como la Mano del Rey Otto Hightower, Fabien Frankel como Sir Crinston Cole y Steve Toussaint como Corlys Velaryon, la un destacado navegante que se ganó el apodo de la ‘Serpiente Marina’. Este último personaje amerita más atención ya que HBO está trabajando en un posible ‘spin-off’ protagonizado por él.

¿Cómo ver “House of the Dragon”?

“House of the Dragon” estrenará un nuevo capítulo cada domingo a las 9 p.m. hora del Este (8 p.m. hora peruana) por HBO y HBO Max. La primera temporada consistirá de 10 episodios.