La serie original de HBO “Game of Thrones” solo mostró a tres dragones, sin embargo, la primera temporada de su secuela “House of the Dragon” nos dio la oportunidad de conocer a mucho mejor a estas grandes bestias. No solo vimos más dragones sino supimos que existen de diferentes tamaños, personalidades y que incluso hay algunos que a los que se denominan salvajes, es decir no cuentan con un jinete ni han sido domesticados.

Según revelo Miguel Sapochnik, el showrunner de la la primera temporada, a la revista “Empire”, “House of the Dragon” ha tenido hasta el momento 9 de los 17 dragones que existían durante el periodo en el que se desarrollan los eventos. Estos serían un reflejo de sus amos, en cuanto a sus actitudes y temperamento.

“Cada dragón nuevo tiene su propia personalidad. Eso es lo que está pasando ahora en nuestra última parte de la animación - estamos aplicando rasgos de carácter personales a cada uno de los dragones. Uno de ellos tiene una pierna (mala). Otro es mucho más como un águila, porque es un poco neurótica. Y otro es como una vieja abuela cascarrabias”, añadió Saponinick.

Además, contó que el proceso de diseñarlos fue complicado porque existen muchos diseños conceptuales de cada uno. Algunos de los dragones que se vieron durante la primera temporada fueron: Syrax, el dragón de Rhaenyra Targaryen; Meleys, dragón de Rhaenys Targaryen; Arrax, el dragón de Lucerys Velaryon; Caraxes, el dragón de Daemon Targaryen; entre otros.

Dragones de la segunda temporada

Durante el final de temporada, Daemon Targaryen indica que para poder enfrentar a Alicent Hightower y Aegon II Targaryen se necesitan la mayor cantidad de dragones. Es por eso, se sabemos que durante la segunda temporada, veremos más de estos grandes animales volando por Westeros (Poniente).

Estos son los dragones que veremos la segunda temporada:

Vermithor: Casi al final del último episodio de la primera temporada se ve a Daemon cantándole. Este fue un dragón conocido como la Furia de Bronce y que fue montado alguna vez por el rey Jaehaerys I Targaryen, el abuelo de Daemon y Viserys I. Es de color bronce y tiene alas enormes.

Syrax: este dragón es montado por Rhaenyra Targaryen, la heredera al Trono de Hierro. Según los libros, es descrito como un dragón hembra de escamas amarillas.

Caraxes: este dragón es montado por Daemon Targaryen. También conocido como “El anfíptero de sangre”, tenía escamas rojas y, aunque era delgado, su tamaño era enorme. Era un dragón perfecto para el combate.

Dreamfyre: este dragón es montado por Helaena Targaryen. Según narran los libros, este dragón fue montado por la princesa Rhaena Targaryen, la hija de Viserys I. Dreamfyre tenía escamas y alas azules, mientras que tenía marcas y crestas plateadas.

Meleys: este dragón es montado por Rhaenys Targaryen. Meleys es descrita con escamas rojo escalata mientras que las membranas de sus alas eran rosadas. Su pecho, cresta, cuernos y garras eran de un color cobre brillante.

Vermax: este dragón es montado por Jacaerys Velaryon. Este dragón era grande y pero no tanto como para combatir. Era utilizado como mensajero.

Silverwing: este dragón es montado por Ulf White, un soldado de Rocadragón, durante la Danza de Dragones. Silverwing tenía escamas plateadas.

Tyraxes: es montado por Joffrey Velaryon, sin embargo, su madre Rhaenyra prohibió montar por miedo a que pierda la vida en él. Tyraxes solo se usó con fines de transporte.

Moondancer: este dragón es montado por Baela Targaryen, la hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon. Es descrito como esbelto y de un color verde pálido.

Sunfyre: este dragón es montado por Aegon II. Es descrito como un macho con escamas doradas que reflejaban la luz del sol.

Vhagar: fue uno de los grandes dragones de la Casa Targaryen usados desde la Guerra de la Conquista. Fue montado por Aemond, tras la muerte de Visenya Targaryen.