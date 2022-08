“House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones”, es el estreno que más comentarios ha generado esta semana en las redes sociales. El domingo 21 de agosto, cerca de 10 millones de personas se conectaron a las 8 p.m. (hora peruana) para ver el primer episodio de esta serie en HBO que, como era de esperarse, ya divide opiniones.

En Rotten Tomatoes, “Los herederos del dragón”, nombre del primer episodio, tiene un 86% de calificación. Quienes disfrutaron del primer episodio, destacan que tiene todos los elementos que hicieron de “Juego de tronos” una leyenda en la TV. Quienes la critican, consideran que, sin el soporte de esta otra serie, no habría logrado tanto interés.

Esta semana, en nuestro espacio de Twitter dedicado a las series, conversaremos sobre este primer capítulo de “House of the Dragon”. Participarán los periodistas Alfonso Rivadeneyra, Leslie Arce y Melvyn Arce.

Recuerda que los micrófonos estarán abiertos. Queremos saber tus impresiones de la serie del momento.

La conexión se realizará este jueves 25 de agosto a las 3 p.m. desde el Twitter de El Comercio.