Macedo alcanzó la fama con el fenómeno juvenil y musical “Floricienta”. Pocos saben, pero ella puede pecar de no recordar el nombre de las canciones, como ocurrió durante una transmisión en vivo con Florencia Bertotti. Ninguna de las actrices y cantantes argentinas recordaba “Kikirikí Gallito”, del repertorio de composiciones de la reconocida productora argentina Cris Morena, que tanto sonó en cuatro giras musicales por Argentina, México, España, Israel y otros países en ese entonces.

Isabel Macedo recuerda una canción de "Floricienta" La actriz argentina desborda ilusión por “Margarita”, el spin-off del fenómeno musical argentino de 2004, "Floricienta". En exclusiva, Macedo habla de su personaje, Delfina, y la ausencia de Florencia Bertotti, la protagonista de la telenovela anterior, en el set de rodaje.

”El mundo de Cris Morena siempre me fascinó”, dice la actriz durante una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio por Zoom. “Es el mundo de la magia, las canciones, los bailes... Me da felicidad. Ahora, como adulta, es el programa que quisiera ver, porque mi niña interior es la que baila”, comenta la actriz sobre la nueva serie protagonizada por Mora Bianchi y ella en el papel de la villana ‘antiheroica’, Delfina.

Lee nuestra reseña de “Margarita” aquí en Saltar Intro.

Isabel Macedo es Delfina en "Margarita", serie de Max.

En la telenovela anterior, Isabel Macedo era villana y tenía poco tiempo en el escenario durante los conciertos. En “Margarita”, Delfina cobra protagonismo con el arquetipo de la mala del cuento, pero, de vez en cuando, resalta aquella bondad escondida en su corazón que nació en el final de la telenovela, cuando había terminado presa en la cárcel. De una forma desesperante, conecta su lado maternal con la hija de Floricienta, Margarita, incluso cuando su alter ego explosivo nubla su consciencia. Vestida de colores rojizos, siempre luce como la “Reina de todo”, así dice su nueva canción en la serie: “Soy la maga / Bruja envidiada / De reina buena / Voy disfrazada”.

”Estar parada ahí es fuego puro”, expresa Macedo sobre el videoclip de la canción. “Me encanta, tenía muchas ganas de cantar, bailar, volver a tener un desafío así, tan grande, y que todos podamos volver a soñar con irnos de gira, viajar por el país y llenar estadios”, añade la actriz.

Cris Morena fue productora general de "Floricienta" y trabajó con Florencia Bertotti de cerca, pero la actriz no fue convocada para "Margarita". (Fotos: Agencias)

Los mensajes de Floricienta sobre “Margarita”

Más allá del mundo de Cris Morena, Macedo tiene una presencia jovial, elegante y carismática como actriz de televisión, empresaria de una marca de ropa y madre de dos pequeñas en Argentina. Después de “Floricienta”, compartió rodaje con Bertotti en la telenovela “Guapas” (2014), pero no estuvo en planes de retomar el mundo infantil de la televisión hasta hace dos años, cuando la productora argentina le hizo la propuesta de “Margarita”.

Delfina (Isabel Macedo) y Malala (Graciela Stefani) son las inseparables madre e hija malvadas del cuento, aunque su relación cambia en "Margarita".

La serie de 40 capítulos, 5 de estreno cada semana en los lunes por Max, sigue el drama y las ocurrencias de Margarita, una adolescente huérfana que no recuerda nada de su pasado. No sabe que es la hija de Florencia (Floricienta) y Máximo, los herederos del ficticio Reino de Krikoragán. Por su parte, la nueva Delfina sepultó su interior más oscuro, aunque su madre Malala (Graciela Stefani) siempre se lo recuerda. Más adulta y caprichosa, intenta convertirse en mecenas de un grupo de artistas emergentes, donde se incluye Daisy, la usurpadora del lugar de Margarita. El personaje de Macedo es ‘la influencer de los influencers’ que creó un imperio con una revista transmedia en un espacio artístico llamado Hangar Soho. ¿Así, o más revuelta la sopa?

Mora Bianchi interpreta a Margarita, la hija de Floricienta y sobrina de Delfina (Isabel Macedo), en la serie de Max.

A ojos de los fans y de Florencia Bertotti, quien todavía da conciertos en Argentina con canciones de “Floricienta”, la nueva serie de Max es digna de puro emoji en forma de corazón. “Nosotros hicimos esta serie en Uruguay y tuve que mudarme con toda mi familia para filmar allá. Soy mucho del momento y no le robaría tiempo de atención a lo que pasa hoy por algo que no forma parte de esta realidad. A ella (Flor), la adoro y me manda mil mensajes, como ‘qué linda estás’ y (me habla de) lo que está pasando ahora y manda muchos corazones. Su reacción tiene que ver con la alegría de ver a alguien creciendo”, asegura Macedo ante la pregunta de si extraña a su colega y amiga en el set de “Margarita”.

“Lo mismo le demuestro yo, cuando veo a Flor, para decirle que está buenísimo lo que está haciendo o mandarle mil corazones para felicitarla, pero no mucho más o diferente a las personas con las que trabajé. Le deseo lo mejor del mundo a la gente con quien compartí y ojalá que me siga pasando eso siempre. Me asustaría muchísimo si no sintiera eso por alguien con quien compartí un trabajo y un pedazo de mi vida”, agrega Macedo.

La diversidad en ‘Margarita’: temas profundos en un mundo colorido

Romeo (izquierda) es interpretado por Josela Barbeito, y Zecki (derecha), por el actor Joaquin Reficco.

“Haz que tu cuento valga la pena / Que cuide al niño que hay en vos / Y cuando crezcas / Nunca lo pierdas / Porque perderás tu corazón”, decía la canción “Hay un cuento”, que tanta esperanza trajo a un cúmulo de adolescentes latinoamericanos. Si “Floricienta” tenía entusiasmo por creer en los sueños, “Margarita” agrega el ingrediente del respeto y valor de las palabras, aprovechando su influencia en una generación joven que sigue viviendo el bullying en el colegio y la adicción a las redes sociales.

"Margarita" tiene, en su mayoría, un elenco juvenil.

“Me parece muy interesante que se animaran a tocar temas más profundos con los que tenemos que convivir”, dice Macedo. La serie cuenta con dos personajes resaltantes, Zeki, un niño diseñador de modas de la comunidad LGBT que habla con lenguaje inclusivo, y Romeo, un artista plástico que es autista. “Me parece lindo que se puedan tocar todos los temas del mundo y haya mucho color para tocar diferentes corazones... para que todos podamos abrir los ojos, escucharnos y mirarnos a los ojos”, destaca la actriz, quien además resaltó el trabajo de guion de Leo Calderone y la dirección de actores.

El viral “Flores Amarillas” que no muere

En "Margarita", Mora Bianchi personifica el espíritu de magia y colores de "Floricienta".

Este año, causó furor por enésima vez el ‘trend’ de TikTok “Flores Amarillas”, que surge de la canción de “Floricienta y su banda”: “Ella sabía que él sabía / Que algún día pasaría / Que vendría a buscarla / Con sus flores amarillas”. En la primavera, además de los girasoles y las margaritas, como símbolo del amor puro y la buena fortuna, el viral es una celebración en las redes sociales de América Latina y se parodia más entre las personas solteras y las parejas. La composición musical de Cris Morena y el uruguayo Nilson Carlos Zulisber se reversionó con la voz de la protagonista de la serie, Mora Bianchi, al igual que otras 19 canciones.

“Aquí, en Argentina, también se volvieron trend las flores amarillas”, afirma Macedo. De hecho, en ‘Margarita’, las canciones siguen siendo un pilar fundamental, con 40 temas en total: 20 originales y 20 reversiones de éxitos de Cris Morena en “Floricienta” y otras telenovelas que hizo la productora, incluyendo “Rebelde Way” y “Chiquititas”. “Pienso que, siendo la misma cabeza productora, a cualquiera que vaya viendo la historia, la música le va a calar hondo en el corazón y su niña interior estará bailando y saltando de alegría frente al televisor”, sonríe la actriz.