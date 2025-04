A sus cortos 23 años de edad, Isabela Merced es una de las actrices jóvenes con mayor proyección en Hollywood. Y en el Perú está noticia genera mucho orgullo, pues se trata de una artista con sangre peruana en las venas. Aunque nació y creció en los Estados Unidos, la madre de Isabela es peruana, por lo que la cultura nacional siempre ha estado muy presente en su vida, aunque hubo un tiempo en el que luchó con su identidad.

Actualmente, Isabela visita con regualidad el Perú y disfruta su cultura, que ha sido parte de proyectos como el ‘live action’ de “Dora, la exploradora”, donde pudo hablar quechua, y “Madame Web”, en la que la trama involucra a la selva peruana en su historia.

Estos son algunos datos que debes saber de la historia de Isabela Merced antes de verla convertida en Dina en “The Last of Us 2″, que estará disponible en HBO desde el 13 de octubre y en streaming vía Max y DGo para todo América Latina.

Una historia de migración

Aunque creció en Ohio, la historia de Isabela Merced comienza en el Perú, cuando su madre, a muy temprana edad decide migrar a los Estados Unidos, un gesto de valentía que despierta la admiración de la hoy famosa actriz.

“Casi toda la familia de mi mamá vive en el Perú. Mi mami vino a los EE.UU. cuando tenía como 16 años, vino solita y eso es muy impresionante para mí. Yo a los 16 años no sabía ni manejar, ahora ella es una mánager viviendo en Los Ángeles, me siento muy orgullosa de ella”, contó la artista en una entrevista con “Saltar Intro” de El Comercio que puedes ver aquí:

Cuando no quería hablar español

Isabela recuerda que su madre la educó hablando español, por lo que considera este idioma su primera lengua; sin embargo, cuando llegó a la edad escolar, confiesa que llegó a sentir una necesidad de “americanizarse”.

“Cando empecé el colegio en los Estados Unidos, ya no quería hablar español con mi mami. Le dije: ‘si tú me hablas en español, yo te contesto en inglés’”, relató la actriz, que con su respuesta generó molestia en su madre peruana.

Isabela Merced junto a su hermano Gyovanni Moner de pequeños. (Foto: X)

Estudió en un colegio de Huancayo

Isabela recuerda que por ese desencanto con sus raíces, su madre decidió enviarla un tiempo a estudiar en el Perú. “Fue parte de un castigo”, recuerda la actriz sobre los dos semestres del segundo año de educación elemental que hizo en un colegio de Huancayo, donde nació su abuelo materno.

“Mi madre me dijo: ‘vives en los EE.UU, pero tienes que apreciar tu cultura y me mandó a estudiar al Perú. Al comienzo no me gustó, me sentía como una extranjera en ese país que no conocía mucho”, contó Merced. “Mi mami quería que yo sintiera, como ella, el amor por el Perú. Después de pasar mucho tiempo con mi familia, estudiando con mi uniforme, comiendo comida peruana, escuchando música peruana, me enamoré. De allí, regresé al Perú cada año para pasar la Navidad y el Año Nuevo. Todo gracias a mi mami. Sin ella, yo no podría hablar español”, sentencia la veinteañera.

Aunque en la transmisión en vivo por el Instagram de Saltar Intro, Isabela Merced dijo que el colegio en el que estudió en el Perú estaba ubicado en Los Olivos, la madre de la artista luego nos confirmó, a través de la jefa de prensa de su hija, que en realidad la institución educativa a la que la llevó a ella y a su hermano menor estaba en Huancayo, pues quería que sus hijos conozcan más de la tierra de su padre: Jauja.

En Lima, la madre de la famosa actriz vivió en los distritos de Los Olivos y San Borja.

Su historia en ficciones

Isabela Merced empezó su carrera haciendo teatro musical. Uno de sus primeros papeles importantes llegó cuando tenía 10 años y fue parte del elenco de “Evita”, en Broadway, junto a Ricky Martin. Tras ello, fue parte de Nickelodeon en la serie " 100 Things to Do Before High School".

Isabela también es muy fan de las ficciones. Confiesa que una de las producciones que ha visto más veces en su vida es “Avatar: la leyenda de Aang”, de Nickelodeon. Cuando le preguntamos a quién imagina como protagonista de su película biográfica dijo: “A Julianna Gamiz”.

