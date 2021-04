Conforme a los criterios de Saber más

Este 17 de abril se cumplen 10 años desde que “Game of Thrones” llegó por primera vez a nuestras pantallas gracias a HBO. Adaptada por David Benioff y D.B. Weiss de la saga de novelas “Una canción de hielo y fuego” (“A Song of Ice and Fire”) del escritor George R.R. Martin, el show duró ocho temporadas, durante las cuales consiguió un total de 59 Premios Emmys.

La serie (y los libros) nos muestran las luchas entre los Siete Reinos que conforman el continente de Westeros. Celebrado por mostrar las complejidades políticas de estos conflictos, así como una buena dosis de sexo y violencia, la serie de televisión se convirtió pronto en la obsesión de millones de espectadores hasta su final. Y es que si bien los sucesos ocurren en una realidad donde la magia y los dragones existen, son las ambiciones, traiciones y pasiones de sus personajes las que sirven como el verdadero motor de la historia.

Y hablando de historia, es esta también la inspiración para la trama de “Game of Thrones”, lo que no sorprende tomando en cuenta que George R.R. Martin considera la “ficción histórica y la fantasía como hermanas” si se les mira “debajo de su superficie”: “dos géneros, separados al nacer”.

LA GUERRA DE LAS ROSAS

La inspiración más obvia y mencionada para los eventos de “Game of Thrones” es la llamada Guerra de las Dos Rosas, un conflicto que dividió entre 1455 y 1485 a la propia Inglaterra entre las casas de los York y Lancaster por el dominio del trono.

Ambos grupos políticos, identificados por la Rosa Blanca y Rosa Roja de sus escudos respectivamente, dividieron a la aristocracia y se mantuvieron en el control temporal del país a lo largo de las décadas que duró el conflicto, hasta la coronación de Enrique Tudor (de la casa de Lancaster) en 1485, posteriormente conocido como Enrique VII de Inglaterra, y su matrimonio con Isabel de York, uniendo finalmente las dos dinastías.

“Mi modelo para esto fueron los cuatro volúmenes de la historia de los Plantagenet que Thomas B. Costain escribió en los 50”, afirmó en una ocasión Martin a The Guardian. “Es una historia de la vieja escuela: él no está interesado en analizar las tendencias socioeconómicas o los cambios culturales tanto como los complots y las traiciones, todas esas cosas jugosas. Constain hizo un maravilloso trabajo con los Plantagenets, así que intenté hacer eso con los Targaryens”.

Las influencias en el conflicto en “Una canción de hielo y fuego” y “Game of Thrones” son a veces más que evidentes. Es así que las dos casas más importantes de la saga, los Stark y los Lannister, tienen más que una sospechosa similitud fonética a los York y Lancaster, mientras que algunos personajes parecen haber sido sacados de los libros de historia al set de televisión.

Este es el caso con Eduardo de Lancaster, quien es sin lugar a duda la contraparte real al odiado príncipe (y luego rey) Joffrey.

El príncipe (y luego rey) Joffrey está basado en la figura de Eduardo de Lancaster, un importante miembro de la realeza durante la Guerra de las Dos Rosas. (Foto: HBO)

Hijo de Enrique VI y Margarita de Anjou - una mujer que los historiadores describen como ambiciosa, de manera similar a la propia Cersei Lannister- el joven príncipe fue también víctima de rumores sobre su parentesco, ya que fue concebido mientras su padre sufría de un periodo de discapacidad mental.

Adicionalmente, al igual que su contraparte ficticia, el joven Eduardo era conocido por su naturaleza sanguinaria. Es así que una de las más conocidas descripciones del noble, escrita por Giovanni Pietro Panicharolla, el embajador de Milán a Francia, se dice: “Este niño, a pesar de tener solo trece años, habla solo de cortar cabezas o hacer guerra, como si tuviera ya todo en sus manos, o fuera el dios de las batallas o el ocupante apacible del trono”.

Y aunque historiadores posteriores han indicado que esta descripción pudo estar sesgada por la animadversión del embajador, lo cierto es que esta idea de Eduardo de Lancaster es la que se tiene en la cultura popular y por lo tanto la que probablemente influenció a George R.R. Martin al escribir sus novelas.

En lo que difirieron fue en su final. Y es que Eduardo de Lancaster falleció en mayo de 1471 durante la batalla de Tewkesbury contra las fuerzas de los York, a la corta edad de 17 años. Mientras tanto, Joffrey tuvo un final distinto, envenenado en un banquete durante su boda.

BANQUETES Y MASACRES

“La Boda Roja, la cual es quizás la más infame escena de mi libro, estuvo inspirada en gran parte en dos eventos de la historia escocesa”, dijo George R.R. Martin en una visita guiada al Castillo de Edimburgo. “La Cena Negra en Edimburgo, donde el duque de los Douglas y su hermano fueron asesinados en una cena dada por el rey, y la Masacre de Glencoe, cuando los Campbells masacraron a los MacDonalds. Combiné los dos, añadí una boda y así tienes a la Boda Roja”

La Boda Roja a la que se refiere fue una masacre contra la Casa de los Stark por parte de su presuntos aliado Walder Frey y con ayuda de los propios Lannister, marcando la victoria temporal de esta última en su conflicto con los Stark.

La Boda Roja está basada en dos eventos históricos: la Cena Negra en 1440 y la Masacre de Glencoe. (Foto: HBO)

En cuestión a sus inspiraciones históricas, la Cena Negra ocurrió en 1440. Como mencionó Martin, ese año el rey Jacobo II de Escocia (1430-1460) invitó a William, duque de Douglas, y su hermano al castillo de Edimburgo para una cena. Lo notable de esta cena es la edad de los participantes, el monarca solo tenía 10 años en ese entonces, mientras que el duque 16.

Cuentan los registros históricos que durante la cena uno de los sirvientes trajo la cabeza de un toro en un plato, lo que era considerado un símbolo de muerte. Posteriormente el canciller del rey, William Crichton, acusó a los hermanos de traición al rey y ordenó su ejecución, a pesar de las protestas del propio Jacobo II.

En cuestión a la Masacre de Glencoe, esta ocurrió en febrero de 1692 e involucró al clan MacDonald y las fuerzas del gobierno escocés. El evento sucedió luego de la rebelión jacobita y tuvo como excusa la demora de los MacDonald para jurar obediencia al nuevo rey, Guillermo de Orange.

Es así que en un conjunto de 100 soldados que se habían hospedado por una semana bajo la hospitalidad de los MacDonald los atacaron súbitamente mientras dormían. Aunque no hay cifras exactas de cuántos fallecieron durante la matanza, 38 víctimas es el número que se utiliza mayormente. Sin embargo, más personas habrían muerto al quedar a la intemperie luego que los soldados quemaran sus hogares.

MUROS Y PAREDES

Aunque diferentes en escala, la inspiración real para el Muro, la gigantesca muralla de hielo que separa a los Siete Reinos de las tierras salvajes del norte, está inspirada en el Muro de Adriano.

El Muro divide los Siete Reinos del salvaje norte. (Foto: HBO)

Construido para separar los territorios controlados por el Imperio Romano de Caledonia, el nombre latino que se le designaba a Escocia que nunca estuvo bajo su dominación. Iniciado en el año 122 durante el reinado del emperador Adriano, en su esplendor esta edificación abarcó 117,5 kilómetros, aunque construido de diferentes materiales dependiendo de su sector.

“El Muro de ‘Una canción de hielo y fuego fue inspirado por el Muro de Adriano, el cuál vi por primera vez en 1981 con mi amiga Lisa Tuttle”, escribió Martin en su blog personal, agregando que la Gran Muralla China también sirvió de inspiración, pero que nunca la ha visto con sus propios ojos. “El Muro de Adriano es la realidad. Mi Muro es la fantasía. En la fantasía tomas la realidad y la exageras”, añadió.

Actualmente solo algunos fragmentos del Muro de Adriano se mantienen, los cuales fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987.

El Muro de Adriano, la inspiración real para el Muro en "Game of Thrones". (Foto: AFP/Andy Buchanan)

DOTHRAKI: SUS MUCHAS INSPIRACIONES

Uno de los más fascinantes grupos en “Game of Thrones” son los Dothraki, nómadas tribales a los que se casa Daenerys cuyo estilo de vida parece estar centradas en sus caballos.

Aunque es aceptado por los fans que su contraparte real son los mongoles, con Khal Drogo siendo una contraparte del propio Genghis Khan (1158-1227), el propio George R.R. Martin indicó que no fueron su única inspiración.

“Los Dothraki fueron realmente creados como un amalgama de varias culturas de las estepas y las llanuras. Mongoles y hunos, ciertamente, pero también alanos, los siux, cheyenes, y otras tribus de nativos americanos, aderezado con una pizca de pura fantasía”, escribió el autor en 2012.

Los Dothraki están basados en varias sociedades nómadas, incluyendo los mongoles. (Foto: HBO)

“En general, si bien saco inspiración de la historia, trato de evitar trasplantes directos, sea de individuos o de culturas enteras. Tal como no sería correcto decir que Robert era Enrique VIII o Eduardo IV, tampoco sería correcto decir que los Dothraki son mongoles”, concluyó.

EL DIOS ROJO Y ZOROASTRA

Hay muchas religiones en el mundo de Essos, pero una de las más prominentes es la fe en el dios R’hllor, practicada por sus sacerdotes y sacerdotisas rojas. Esta religión monoteísta es muy similar al zoroastrismo, considerada una de las religiones más antiguas del mundo.

Popularizada en la región que actualmente es Irán en el Siglo VI antes de Cristo, esta fe se basa en las enseñanzas del profeta Zoroastro, también conocido como Zarathustra, quien afirma que hay un dios creador único y supremo llamada Ahura Mazda, identificado por la luz, el día, la vida y el fuego. Oponiéndose a esta deidad está Angra Mainyu (también conocido como Ahriman), quien representa la noche y la muerte.

De manera similar la deidad en el centro de la fe de los sacerdotes rojos es conocido también como el Señor de la Luz, mientras su antítesis, es solo conocido como el Gran Otro.

Los sacerdotes rojos, seguidores del dios de la luz R'hllor. (Foto: HBO)

Otro aspecto que tiene similitudes entre el zoroastrismo y la fe en R’hllor es la fe en la llegada de un salvador. En el caso de la religión real, se espera la llegada de Saosyant al final de los tiempos, mientras que en el mundo de “Game of Thrones”, se espera el renacimiento del Azor Ahai como un campeón contra las fuerzas de la oscuridad.

Hay por supuesto, muchas más inspiraciones en la ficción de George R.R. Martin. Su mundo es un rico collage donde la historia y la imaginación se combinan, presentando una emocionante historia con ecos de nuestro pasado.

