El documental mezcla frases del reconocido actor en diferentes entrevistas a lo largo de su vida, con los 10 testimonios de quienes, en algún momento, fueron sus amigos, compañeros de escuela, colegas en producciones y, uno en especial, de su hermano Randall Fowler. Ellos, a excepción del familiar de Spacey, hablan del comportamiento intimidatorio del actor, con el que —todos coinciden— se sentían petrificados cuando arremetía contra ellos o intentaba conquistarlos prometiendo trabajo en la industria. “Me tocó el pene con la mano”, “Se abalanzó sobre mí”, “Volteé y vi a Kevin masturbándose”, entre otras declaraciones. Estas se refieren, en su mayoría, a tocamientos indebidos bajo patrones comunes de miedo y acoso, donde las víctimas se sentían acorraladas por el poderoso artista al que, alguna vez, admiraron.

En la claqueta final de los episodios, se lee: “Kevin Spacey dijo que fue provisto de tiempo y detalle insuficiente para responder a los testimonios de esta serie. Según dijo, ‘he negado sistemáticamente —ahora defendido con éxito— numerosas acusaciones realizadas en Estados Unidos y Reino Unido, tanto penales como civiles, y cada vez he podido aportar evidencia que socavan las acusaciones y un jurado me ha creído’”.

Impunidad y poder

Kevin Spacey ha pasado por múltiples acusaciones en Estados Unidos y Reino Unido, pero estas son las más resaltantes:

La primera acusación en Estados Unidos fue de Anthony Rapp, un actor que, en 2017, alegó a la justicia avances sexuales del reconocido actor hacia él en 1986.

Después, Spacey publicó una disculpa en Twitter y se declaró abiertamente gay.

Otros individuos comenzaron a presentar acusaciones en el contexto más desafiante del Me Too, movimiento para denunciar delitos sexuales en la industria del espectáculo que nace a partir del caso público de Harvey Weinstein en 2017.

En 2018, en Estados Unidos, hubo otra acusación de asalto indecente y agresión en Nantucket, presentada por el hijo de una periodista, Heather Unruh, quien sustentó la agresión a su hijo adolescente en un bar. Al año siguiente, declaran no culpable a Spacey, después de que un denunciante invocara la Quinta Enmienda durante su testimonio, y eso debilitó el caso.

En 2019, muere un masajista que había acusado a Kevin Spacey de agresión sexual, y con ello la demanda del fallecido resultó en el archivo. Las circunstancias de la muerte no se hicieron públicas.

En 2020, Spacey enfrentaba investigaciones en Reino Unido por abusos durante su estancia como tallerista en el teatro Old Vic.

En 2022, un jurado de Nueva York falló a favor de Spacey, en el caso de Anthony Rapp, determinando que no era responsable de los daños.

En julio de 2023, Kevin Spacey fue juzgado en Londres por cuatro cargos de agresión sexual, por los que fue absuelto en su totalidad.

Tras darse su veredicto, salió ante los medios a decir que estaba agradecido con el veredicto del jurado.

Los denunciantes de estos casos no están entre los testimonios del documental “Spacey Unmasked”.

Durante el juicio de Nantucket, CBS Boston entrevistó al abogado Phil Tracy en vivo sobre el caso, ya que el juez de ese entonces había pedido que los mensajes de Whatsapp, la evidencia del demandante, se mantuvieran en secreto. “Creo que van a investigar e intentar atacar al joven (demandante). Permítanme decir desde el principio, que considero que él tiene mucho coraje para seguir adelante con el juicio. Hace muchos años, hubo muchas víctimas de violación, mujeres que no pudieron continuar, porque sus familias sentían que no podían soportar lo que se avecinaba”, comentó Tracy.

Scott, Daniel y Ruari, víctimas de Kevin Spacey que aparecen en el documental "Spacey Unmasked".

Las víctimas estadounidense y británicas del documental de Max dan su testimonio sobre su relación con el actor. Los hombres que prestaron testimonio nunca llevaron a juicio los casos de agresión sexual. En la serie, Daniel, un extra de “House of Cards”, relató su admiración por el actor y su sorpresa cuando se sobrepasó con él. Dos marines de Estados Unidos, Scott y Travis, hombres de físico fortalecido, dijeron que se sintieron vulnerables ante el asalto sexual. El primero intentó detenerlo, pero después decidió dejarlo pasar y aceptar una salida al cine con él, sin pensar que incurriría nuevamente en una conducta sexual. Tim, un actor del teatro Old Vic, donde Spacey dictó talleres de actuación, contó que el actor llegó a tocar sus partes íntimas en algún momento, y aseguró que las intenciones del entonces profesor eran buscar a hombres jóvenes todo el tiempo.

Kevin Spacey fue absuelto de los cargos antes del estreno del documental. ¿Aún así, se podría hablar de impunidad después de escuchar los testimonios? “Asumiría que sí. Recuerdo que, en una de las investigaciones sobre el caso, se advirtió que sí habían conductas de hostilidad y hostigamiento sexual, pero en lo penal o judicial Spacey ha salido absuelto”, responde a la pregunta la abogada de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez.

“Si existe un reto en los tribunales para comprender la agresión sexual en las mujeres, entendiendo que es un problema estructural y se escribe en un contexto de discriminación, entonces entenderlo cuando el agredido y el agresor son hombres es algo mucho más retador. Creo que el caso se debió analizar más en la disparidad de poderes, porque vemos que varios hombres del documental eran, por ejemplo, marines, y se podría tener la idea de que, como son fuertes, podrían haberse defendido. Sin embargo, la agresión sexual no exige defensa de la víctimas, porque tenemos que pensar en la expectativa que ponemos en esa persona. Se exige un estándar de respuesta de la víctima que es casi imposible de cumplir en ese tipo de circunstancias”, agrega Álvarez.

La familia de Kevin Spacey

“Spacey Unmasked” también ofrece una mirada íntima a la juventud y la familia del actor desde la óptica de su hermano, Randall Fowler. El histriónico hombre vestido de colores brillantes explica que su atuendo en su coraza para enfrentar el mundo. Fowler dice de su padre, un hombre que apoyaba el nazismo alemán y negaba el holocausto, que era una figura violenta con sus hijos y su esposa y que abusó sexualmente de él cuando era adolescente y eso duró cuatro años. De alguna forma, encontró la forma de poner un alto a la terrible situación, porque, según comenta, temía que esto se extendiera a Kevin.

Randall 'Randy' Fowler es el hermano de Kevin Spacey.

“Es un error situar las violaciones sexuales en el ámbito de la comunidad LGBTIQ+”, responde Brenda Álvarez, cuando se le pregunta por las conclusiones del caso. “Agresores sexuales hay en distintos espacios y esto traspasa las orientaciones sexuales, la identidad de género. Más bien, son ‘conductas’ y el problema tiene que ver con cómo se construye la masculinidad hegemónica, que puede usar el poder en desmedro de cualquier otra persona, sea mujer u hombre. Es importante evidenciar que los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual en distintas etapas de su vida y ser vulnerados sexualmente por estas masculinidades”.

“House of Cards”, ¿y el retorno de Spacey?

Si algo tenía Kevin Spacey como actor, eso era un misterio. Su talento lo llevó a ganar dos Oscar por sus actuaciones en “Los sospechosos de siempre” de 1996 y “American Beauty” en 2000. “House of Cards”, la serie política de Netflix, fue su último trabajo en cámaras más relevante en streaming y que, además, le dieron un Globo de Oro a Mejor actor de drama en 2015, tres años antes del escándalo.

Kevin Spacey, ganador al Mejor Actor de Reparto por su papel de Roger 'Verbal' Kent en "The Usual Suspects". (Foto: AFP). / JEFF HAYNES

“El problema de Kevin era bien sabido y ocurría generalmente con los hombres. Mayormente, estaba rodeado por mujeres asistentes. Todo era muy codificado, pero era implícito para mí que hubo mal comportamiento en el pasado”, dice una relacionista pública de “House of Cards”, que tenía como trabajo “mantener los ojos en Kevin casi todo el tiempo”. En el documental de Max, ella explica cómo era la conducta del actor hacia los hombres.

“Lo que ocurre en la industria de la televisión y el cine es que, de pronto, mucha gente puede saber las cosas, pero no se habla de ello hasta que explota, como ha sucedido con el Me Too o el Ni una menos”, dice Giuliana Cassano, expertas en representaciones sociales, género y diversidades culturales en ficciones de cine y televisión. “Antes de la pandemia, explotó en varias partes del mundo occidental. En el futuro, el compromiso con este tema dependerá del esfuerzo de los colectivos, como siempre ha dependido, las organizaciones de lucha contra el abuso y demás, pero también de las políticas de los gobiernos”.

“Se supone que a los hombres no nos pasa esto”, recuerda Cassano sobre la reflexión de una de las víctimas que habla en el documental de Max. Sin embargo, los testimonios masculinos son solo uno de los tantos reflejos sobre el caso que terminó con el prestigio del actor, a quienes hoy Liam Neeson o Sharon Stone, y otras pocas figuras mediáticas, son quienes lo apoyan para regresar a la industria.

Cuando Netflix suspendió la producción de “House of Cards” en 2017, Spacey se prestó para un comercial bastante polémico donde imita la personalidad del abusador y misterioso Frank Underwood, el personaje de la serie. Poco después, Ridley Scott estaba reemplazando su puesto en la película “All the Money in the World”. Pero, como las cuentas de los abogados se tenían que pagar, el actor encontró proyectos, como “The Man Who Drew God” (2022), una película italiana, y otros proyectos de corte independiente que no tuvieron mayor trascendencia.

“Este documental termina siendo un juicio social. No creo, aunque todo puede ocurrir en la industria, que sea tan fácil para Spacey regresar a Hollywood. Por mucho que él habla de que su nombre está limpio y que no le han ganado, no sé hasta qué punto retorne. No creo que Netflix lo vaya a contratar para ningún proyecto. Finalmente, ‘House of Cards’ terminó desapareciendo”, opina Cassano.

La última declaración de Kevin Spacey sobre su caso la hizo en el canal del conductor Dan Wotton. “Intenté pedir disculpas y fracasé estrepitosamente. He aprendido mucho en los últimos siete años y, créanme, he tenido mucho tiempo libre para escuchar”, dijo. “Quería asegurarme de que cuando hablara públicamente, pudiera estar seguro de que me había hecho responsable de los errores que cometí. Los resolví con aquellos a los que he lastimado. Parece que algunos en Hollywood se contentan con cancelarme para siempre”. Además aseguró que “nunca más me disculparé por algo que no hice” y se mostró arrepentido: “Espero, tal vez, que me consideren mejor persona de lo que era”.