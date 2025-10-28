Los niños de “It: Welcome to Derry” revelan cómo enfrentaron el miedo en la nueva precuela de Stephen King

Con el estreno de “It: Welcome to Derry” en HBO Max, los jóvenes protagonistas de la esperada precuela de la saga creada por Stephen King conversaron con Saltar Intro de El Comercio sobre su experiencia al ingresar a uno de los universos de terror más emblemáticos del cine y la literatura moderna. Amanda Christine, Clara Stack, Matilda Lawler, Blake Cameron James y Arian S. Cartaya compartieron sus primeras impresiones, los desafíos emocionales de sus personajes y cómo enfrentaron el miedo (tanto real como imaginario) en el set.

Entrar a un universo legendario

Para los nuevos integrantes del elenco infantil, recibir la noticia de que formarían parte de “It: Welcome to Derry” fue un momento de asombro y entusiasmo absoluto. “Cuando me dijeron que había sido elegida, no sabía realmente de qué trataba Derry porque todo estaba en secreto. Pensé que era un programa sobre leche”, bromeó Amanda Christine. “Pero luego conocimos a Andy y Barbara Muschietti y vimos las películas juntos como elenco. Fue increíble entender el universo y descubrir mi personaje”.

Clara Stack recordó que ya era fanática de la película desde los nueve años, por lo que su incorporación fue “un sueño hecho realidad”: “Entrar en este universo, trabajar con los Muschietti, fue realmente un honor”. Por su parte, Matilda Lawler admitió que se sintió “abrumada” al principio, pero también profundamente emocionada: “Este mundo significa mucho para mucha gente. Es complejo, impactante y lleno de verdad. Ser parte de él junto a mis compañeros es algo que nunca olvidaré”.

El miedo en Derry y lo que revela de cada personaje

En “Welcome to Derry”, el miedo no es solo una herramienta narrativa, sino un reflejo de las inseguridades y traumas de cada personaje. Para Matilda, quien interpreta a Marge, el terror nace de la autoimagen y la vulnerabilidad: “Mi personaje teme a sí misma. Está en una etapa de inseguridad, no se siente cómoda en su piel y es objeto de burlas por sus grandes gafas. Pennywise se alimenta de esa inseguridad”.

Amanda, que da vida a Ronnie Grogan, añadió que su personaje enfrenta el peso del racismo y la pérdida familiar: “Ronnie vive en 1962, un contexto donde ser una persona de color implicaba muchas limitaciones. Ella carga con la culpa de la muerte de su madre y el miedo de perder también a su padre. Pennywise se aprovecha de esa fragilidad”.

Clara coincidió en que la serie ofrece una mirada más humana y profunda del terror: “Nuestros personajes enfrentan el dolor, la pérdida y la culpa. Lo poderoso del guion es que da voz a personas y experiencias que muchas veces no tienen espacio en pantalla”.

El reto de actuar frente al terror (real o imaginado)

Uno de los desafíos más grandes para el elenco joven fue interpretar escenas de horror intenso, muchas veces sin tener nada tangible frente a ellos. “Fue difícil fingir miedo ante algo que no estaba realmente ahí”, confesó Amanda. “Tuvimos que usar la imaginación. Algunos días había objetos o dobles de cuerpo que nos ayudaban, pero otras veces solo una pelota de tenis. Aprendí a usar mis emociones personales para conectar con mi personaje”.

Clara recordó con humor que “a veces había hombres adultos en trajes verdes sosteniendo palos”, mientras que Matilda aseguró que, cuando los efectos prácticos sí estaban presentes, “era igual de aterrador, pero divertido. Nos ayudó a reaccionar con autenticidad, aunque luego nos reíamos mucho entre tomas”.

Cuando el horror refleja la realidad

Los jóvenes actores coinciden en que “It: Welcome to Derry” no solo busca asustar, sino también reflejar miedos reales de la infancia y la sociedad. Amanda subrayó que “la serie aborda temas como el racismo, la pobreza, el bullying y la exclusión, pero también la resiliencia y la unión”.

Clara añadió: “Es especial porque muestra que incluso en medio del terror, hay espacio para la empatía y la amistad. Es un recordatorio de que hablar de nuestros miedos es una forma de enfrentarlos”.

Matilda lo resume con claridad: “El terror de Stephen King es profundamente humano. A veces los adultos no ven lo que pasa, lo ignoran o lo reprimen. En cambio, los niños enfrentan ese horror y luchan juntos. Esa es la verdadera esencia de esta historia”.

La herencia de Stephen King y el poder de la amistad

Aunque ninguno de los jóvenes tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Stephen King, todos reconocen la huella que su obra dejó en ellos. “Andy y Barbara nos regalaron libros suyos como bienvenida”, contó Arian S. Cartaya. “Fue un gesto muy especial porque nos hizo sentir parte del legado”.

Cuando se les preguntó qué mensaje esperan que los jóvenes espectadores se lleven de la serie, Blake Cameron James respondió sin dudar: “La amistad. Es lo más importante. Si no hay unión, no hay manera de vencer el miedo”. Arian coincidió: “Sin tus amigos, Pennywise gana. Con ellos, puedes enfrentarte a cualquier cosa”.

Bill Skarsgård: el miedo y la amabilidad

Aunque la figura de Pennywise domina la serie, el elenco juvenil tiene un recuerdo muy distinto de su intérprete, Bill Skarsgård. “Como persona, es uno de los hombres más amables y tranquilos que he conocido”, dijo Arian. “Pero cuando se transforma en Pennywise… es otro ser. Da miedo de verdad”.

Blake añadió que la producción mantuvo cierta distancia intencional con el actor para preservar la sensación de inquietud: “Creo que lo hicieron a propósito, para que el miedo en pantalla fuera genuino. Y funcionó. Cada vez que aparecía, el ambiente cambiaba”.

Entre risas y sustos: el ambiente detrás de cámaras

Pese al tono oscuro de la historia, los jóvenes revelaron que el rodaje estuvo lleno de momentos divertidos. “En una escena del stand pipe teníamos que mantenernos serios, pero alguien hizo un ruido tan gracioso que todos estallamos de risa. Fue imposible continuar”, recordaron Blake y Arian entre carcajadas.

También admitieron que muchas de las escenas de terror se filmaban en lugares como cementerios o alcantarillas, lo que aumentaba la tensión. “Durante la grabación todos nos concentrábamos, pero apenas decían corte, corríamos o bromeábamos para liberar la presión”, dijo Arian.

Cómo se relajan después del miedo

Después de jornadas intensas de rodaje, los actores buscaban formas simples de desconectarse del terror. “Al llegar a casa solo quería relajarme, jugar videojuegos o pasar tiempo con mis compañeros”, contó Blake. Arian, en cambio, confesó su pasión por la música: “Colecciono vinilos, es mi hobby favorito. Escucho de todo: Rod Wave, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, hasta gospel. Es la forma en que encuentro calma después de tanto horror”.

Un nuevo capítulo en la mitología de Derry

Las primeras reacciones del elenco al leer los guiones de “It: Welcome to Derry” fueron de sorpresa por su nivel de oscuridad y madurez. “Me impresionó lo gráfico que era”, admitió Clara. “No esperaba que fueran tan lejos, pero eso lo hace único. Es valiente y diferente”.

Amanda coincidió: “Explora lo emocional y lo sobrenatural con mucha fuerza. Fue un desafío interpretarlo, pero también una experiencia que nos marcó”.

Con su mezcla de horror psicológico, comentario social y una poderosa historia sobre la unión frente al miedo, “It: Welcome to Derry” promete expandir el universo creado por Stephen King con una nueva generación de protagonistas listos para enfrentar la oscuridad… y para recordarnos que incluso el terror más profundo puede combatirse con amistad y coraje.

La serie estrena cada capítulo los domingos exclusivamente en HBO Max.