Warner Bros. lanzó este 9 de setiembre el tráiler oficial de “Matrix 4″ y puso de vuelta y media a los fans de la famosa saga después de mostrar por primera vez parte de lo que sería la trama de esta nueva entrega.

Con incontables referencias a “Alice in Wonderland”, incluida la canción “White Rabbit” de Jefferson Airplane, este clip de “The Matrix: Resurrections” presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

La cinta, que llega 18 años después que la tercera película, se estrena el 22 de diciembre en las salas de cine a nivel mundial y en HBO Max semanas después.

Pero a tres meses y medio que termine este año, “Matrix 4″ no es el único megaestreno que llegará a HBO Max próximamente. A continuación, la lista completa de las cintas que harán su arribo al cine y luego a la plataforma de streaming.

OCTUBRE 2021

DUNE (1 de octubre)

Esta adaptación de la novela homónima de Frank Herbet, llevada sin éxito a la pantalla por David Lynch en 1984, está protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa y Javier Bardem. A esperar nada que el estreno está a la vuelta de la esquina.

NOVIEMBRE 2021

KING RICHARD (19 de noviembre)

Biopic sobre Richard Williams (Will Smith), el padre de las reconocidas tenistas Venus (Saniyya Sidney) y Serena Williams (Demi Singleton). El filme aborda la gran influencia que llegó a ejercer Williams en sus hijas desde que estas eran niñas hasta convertirlas en las deportistas que son hoy en la actualidad.

DICIEMBRE 2021

THE MATRIX 4 (22 de diciembre)

La cuarta parte de la hasta ahora trilogía de los hermanos Wachoski vuelve con dupla protagónica original: Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Ann Moss (Trinity). Sobre la trama de esta nueva entrega se desconocen mayores detalles pero se dice que podría llamarse Matrix Resurrections. Habrá que esperar unos meses más para descubrirlo.

Antes de las cintas arriba mencionadas, arribaron a HBO Max, éxitos como ‘Snyder Cut’, “Godzilla vs. Kong” y “Mortal Kombat”, a principios de este año. En junio hicieron lo propio ““Friends: The Reunion” y “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, la tercera secuela de “El conjuro”.

Recientemente, en agosto de este año, llegó a la plataforma “Escuadrón Suicida”, la secuela independiente dirigida por James Gunn y protagonizada por Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Daniela Melchior, David Dastmalchian, John Cena, entre otros.

HBO Max está disponible en Latinoamérica y El Caribe desde junio de este año.

“Con esta experiencia de transmisión completamente nueva, las audiencias en la región pronto van a poder disfrutar de una oferta de contenido de clase mundial que incluye la programación más querida y la favorita de los fanáticos de marcas de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros”, expresó la compañía en un comunicado divulgado en febrero pasado.

Competidora directa de Netflix, Amazon Prime y Disney+, HBO Max es una plataforma de streaming de películas, series y videos creada por HBO, uno de los canales de televisión más conocidos en todo el mundo.

DATOS

En Latam los estrenos en HBO Max de las películas de Warner Bros. llegan 35 días después del estreno en las salas de cine.

El servicio de HBO Max en el Perú consta de dos planes: Plan Standard (S/30): permite la creación de cinco perfiles y ver el contenido en tres dispositivos diferentes. Plan Mobile (S/20): permite usar el servicio solo en celulares y tablets.





