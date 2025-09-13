Premios Emmy 2025: fecha, hora, presentadores confirmados y nominados

Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara serán algunas de las personalidades encargadas de presentar la 77ª edición de los Premios Emmy , que se celebrarán este domingo en Los Ángeles, bajo la conducción del comediante Nate Bargatze.

Los trofeos son organizados por la Academia de la Televisión estadounidense y este año el evento tendrá lugar en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles. “Severance”, de Apple TV+, y “The Penguin”, de HBO Max, parten como las grandes favoritas con la mayor cantidad de nominaciones. Aunque se espera que títulos como “The Studio” y “The White Lotus” también tengan protagonismo.

En esta nota te contamos todo lo que debes saber del esperado evento.

Fecha y horario de los Emmy 2025

La 77 edición de los Premios Emmy se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, en los siguientes horarios, dependiendo de tu ubicación geográfica:

PARA LA ALFOMBRA ROJA:

Perú, Ecuador, Colombia: 17 horas.

17 horas. Bolivia, Chile, Venezuela: 18 horas.

18 horas. México: 16 horas.

16 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay: 19 horas.

La alfombra roja se podrá seguir en YouTube por las cuentas oficiales de medios como la revista “People”.

PARA LA GALA:

Perú, Ecuador, Colombia: 20 horas

20 horas Bolivia, Chile, Venezuela: 21 horas.

21 horas. México: 19 horas.

19 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay: 22 horas.

Lista de presentadores de los Emmy 2025

La Academia de la Televisión estadounidense anunció a estos talentos como parte de la lista de presentadores confirmados:

Sydney Sweeney

Stephen Colbert

Sofía Vergara

Elizabeth Banks

Jenna Ortega

Angela Bassett

Jason Bateman

Kathy Bates

Kristen Bell

Alexis Bledel

Sterling K. Brown

Jennifer Coolidge

Alan Cumming

Eric Dane

Colman Domingo

Ike Barinholtz

Tina Fey

Walton Goggins

Tony Goldwyn

Lauren Graham

Kathryn Hahn

Mariska Hargitay

Justin Hartley

Charlie Hunnam

Jude Law

James Marsden

Christopher Meloni

Leanne Morgan

Julianne Nicholson

Sarah Paulson

Evan Peters

Parker Posey

Jeff Probst

Phylicia Rashad

Hiroyuki Sanada

Anna Sawai

Michael Schur

Jesse Williams

Catherine Zeta-Jones.

Lista de nominados a los premios Emmy

Estos son todos los nominados a los 77th Primetime Emmy Awards en las principales categorías:

Las series

Mejor comedia

“Abbott Elementary”.

“The Bear”.

“Nobody Wants This”.

“Hacks”.

“Only Murders In The Building”.

“Shrinking”.

“What We Do in the Shadows”.

“The Studio”.

Mejor drama

“Andor”.

“The Diplomat”.

“The Last of Us”.

“Paradise”.

“The Pitt”.

“Severance”.

“Slow Horses”.

“The White Lotus”.

Mejor serie limitada

“Adolescence”.

“Dying for Sex”.

“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.

“The Penguin”.

“Black Mirror”.

Actores y actrices principales nominados

Mejor actor en una serie de comedia

Adam Brody (“Nobody Wants This”).

Seth Rogen (“The Studio”).

Jason Segel (“Shrinking”).

Martin Short (“Only Murders in the Building”).

Jeremy Allen White (“The Bear”).

Mejor actriz en una serie de comedia

Kristen Bell (“Nobody Wants This”).

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”).

Ayo Edebiri (“The Bear”).

Jean Smart (“Hacks”).

Uzo Aduba (“The Residence”).

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown (“Paradise”).

Gary Oldman (“Slow Horses”).

Pedro Pascal (“The Last of Us”).

Adam Scott (“Severance”).

Noah Wyle (“The Pitt”).

Mejor actriz en una serie de drama

Kathy Bates (“Matlock”).

Britt Lower (“Severance”).

Bella Ramsey (“The Last of Us”).

Keri Russell (“The Diplomat”).

Sharon Horgan (“Bad Sisters”).

Mejor actor en una serie limitada

Colin Farrell (“The Penguin”).

Stephen Graham (“Adolescence”).

Brian Tyree Henry (“Dope Thief”).

Cooper Koch (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”).

Jake Gyllenhaal (“Presumed Innocent”).

Mejor actriz en una serie limitada

Cate Blanchett (“Disclaimer”).

Cristin Milioti (“The Penguin”)

Michelle Williams (“Dying for Sex”)

Meghann Fahy (“Sirens”).

Rashida Jones (“Black Mirror”).

Las categorías secundarias de interpretación

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia

Liza Colón-Zayas (“The Bear”).

Hannah Einbinder (“Hacks”).

Kathryn Hahn (“The Studio”).

Janelle James (“Abbot Elementary”).

Catherine O”Hara (“The Studio”).

Sheryl Lee Ralph (“Abbot Elementary”).

Jessica Williams (“Shrinking”).

Mejor actor secundario en una serie de comedia

Ike Barinholtz (“The Studio”).

Colman Domingo (“The Four Seasons”).

Harrison Ford (“Shrinking”).

Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”).

Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”).

Michael Urie (“Shrinking”).

Bowen Yang (“Saturday Night Live”).

Mejor actriz secundaria en una serie dramática

Patricia Arquette (“Severance”).

Carrie Coon (“The White Lotus”).

Katherine LaNasa (“The Pitt”).

Julianne Nicholson (“Paradise”).

Parker Posey (“The White Lotus”).

Natasha Rothwell (“The White Lotus”).

Aimee Lou Wood (“The White Lotus”).

Mejor actor secundario en una serie dramática

Zach Cherry (“Severance”).

Walton Goggins (“The White Lotus”).

Jason Isaacs (“The White Lotus”).

James Marsden (“Paradise”).

Sam Rockwell (“The White Lotus”).

Tramell Tillman (“Severance”).

John Turturro (“Severance”).

Mejor actor secundario en una serie limitada

Javier Bardem (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”).

Bill Camp (“Presumed Innocent”).

Owen Cooper (“Adolescence”).

Rob Delaney (“Dying for Sex”).

Peter Sarsgaard (“Presumed Innocent”).

Ashley Walters (“Adolescence”).

Mejor actriz secundaria en una serie limitada

Erin Doherty (“Adolescence”).

Ruth Negga (“Presumed Innocent”).

Deirdre O”Connell (“The Penguin”).

Chloe Sevigny (“Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story”).

Jenny Slate (“Dying for Sex”).

Christine Tremarco (“Adolescence”).

Dónde ver los Emmy en vivo

Los Premios Emmy 2025 se podrán ver en televisión a través de CBS (en Estados Unidos) y TNT (en América Latina). En streaming, la transmisión oficial para América Latina será por HBO Max.