Premios Emmy 2025: fecha, hora, presentadores confirmados y nominados

Escucha la noticia
Premios Emmy 2025: fecha, hora, presentadores confirmados y nominadosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara serán algunas de las personalidades encargadas de presentar la 77ª edición de los Premios Emmy , que se celebrarán este domingo en Los Ángeles, bajo la conducción del comediante Nate Bargatze.
MIRA: Steve Buscemi se sumará al elenco de la segunda temporada de “Merlina”
Los trofeos son organizados por la Academia de la Televisión estadounidense y este año el evento tendrá lugar en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles. “Severance”, de Apple TV+, y “The Penguin”, de HBO Max, parten como las grandes favoritas con la mayor cantidad de nominaciones. Aunque se espera que títulos como “The Studio” y “The White Lotus” también tengan protagonismo.
Newsletter Saltar Intro
En esta nota te contamos todo lo que debes saber del esperado evento.
Fecha y horario de los Emmy 2025
La 77 edición de los Premios Emmy se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, en los siguientes horarios, dependiendo de tu ubicación geográfica:
PARA LA ALFOMBRA ROJA:
- Perú, Ecuador, Colombia: 17 horas.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 18 horas.
- México: 16 horas.
- Argentina, Paraguay, Uruguay: 19 horas.
La alfombra roja se podrá seguir en YouTube por las cuentas oficiales de medios como la revista “People”.
PARA LA GALA:
- Perú, Ecuador, Colombia: 20 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 21 horas.
- México: 19 horas.
- Argentina, Paraguay, Uruguay: 22 horas.
Lista de presentadores de los Emmy 2025
La Academia de la Televisión estadounidense anunció a estos talentos como parte de la lista de presentadores confirmados:
- Sydney Sweeney
- Stephen Colbert
- Sofía Vergara
- Elizabeth Banks
- Jenna Ortega
- Angela Bassett
- Jason Bateman
- Kathy Bates
- Kristen Bell
- Alexis Bledel
- Sterling K. Brown
- Jennifer Coolidge
- Alan Cumming
- Eric Dane
- Colman Domingo
- Ike Barinholtz
- Tina Fey
- Walton Goggins
- Tony Goldwyn
- Lauren Graham
- Kathryn Hahn
- Mariska Hargitay
- Justin Hartley
- Charlie Hunnam
- Jude Law
- James Marsden
- Christopher Meloni
- Leanne Morgan
- Julianne Nicholson
- Sarah Paulson
- Evan Peters
- Parker Posey
- Jeff Probst
- Phylicia Rashad
- Hiroyuki Sanada
- Anna Sawai
- Michael Schur
- Jesse Williams
- Catherine Zeta-Jones.
Lista de nominados a los premios Emmy
Estos son todos los nominados a los 77th Primetime Emmy Awards en las principales categorías:
- Las series
Mejor comedia
“Abbott Elementary”.
“The Bear”.
“Nobody Wants This”.
“Hacks”.
“Only Murders In The Building”.
“Shrinking”.
“What We Do in the Shadows”.
“The Studio”.
Mejor drama
“Andor”.
“The Diplomat”.
“The Last of Us”.
“Paradise”.
“The Pitt”.
“Severance”.
“Slow Horses”.
“The White Lotus”.
Mejor serie limitada
“Adolescence”.
“Dying for Sex”.
“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.
“The Penguin”.
“Black Mirror”.
- Actores y actrices principales nominados
Mejor actor en una serie de comedia
Adam Brody (“Nobody Wants This”).
Seth Rogen (“The Studio”).
Jason Segel (“Shrinking”).
Martin Short (“Only Murders in the Building”).
Jeremy Allen White (“The Bear”).
Mejor actriz en una serie de comedia
Kristen Bell (“Nobody Wants This”).
Quinta Brunson (“Abbott Elementary”).
Ayo Edebiri (“The Bear”).
Jean Smart (“Hacks”).
Uzo Aduba (“The Residence”).
Mejor actor en una serie de drama
Sterling K. Brown (“Paradise”).
Gary Oldman (“Slow Horses”).
Pedro Pascal (“The Last of Us”).
Adam Scott (“Severance”).
Noah Wyle (“The Pitt”).
Mejor actriz en una serie de drama
Kathy Bates (“Matlock”).
Britt Lower (“Severance”).
Bella Ramsey (“The Last of Us”).
Keri Russell (“The Diplomat”).
Sharon Horgan (“Bad Sisters”).
Mejor actor en una serie limitada
Colin Farrell (“The Penguin”).
Stephen Graham (“Adolescence”).
Brian Tyree Henry (“Dope Thief”).
Cooper Koch (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”).
Jake Gyllenhaal (“Presumed Innocent”).
Mejor actriz en una serie limitada
Cate Blanchett (“Disclaimer”).
Cristin Milioti (“The Penguin”)
Michelle Williams (“Dying for Sex”)
Meghann Fahy (“Sirens”).
Rashida Jones (“Black Mirror”).
- Las categorías secundarias de interpretación
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia
Liza Colón-Zayas (“The Bear”).
Hannah Einbinder (“Hacks”).
Kathryn Hahn (“The Studio”).
Janelle James (“Abbot Elementary”).
Catherine O”Hara (“The Studio”).
Sheryl Lee Ralph (“Abbot Elementary”).
Jessica Williams (“Shrinking”).
Mejor actor secundario en una serie de comedia
Ike Barinholtz (“The Studio”).
Colman Domingo (“The Four Seasons”).
Harrison Ford (“Shrinking”).
Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”).
Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”).
Michael Urie (“Shrinking”).
Bowen Yang (“Saturday Night Live”).
Mejor actriz secundaria en una serie dramática
Patricia Arquette (“Severance”).
Carrie Coon (“The White Lotus”).
Katherine LaNasa (“The Pitt”).
Julianne Nicholson (“Paradise”).
Parker Posey (“The White Lotus”).
Natasha Rothwell (“The White Lotus”).
Aimee Lou Wood (“The White Lotus”).
Mejor actor secundario en una serie dramática
Zach Cherry (“Severance”).
Walton Goggins (“The White Lotus”).
Jason Isaacs (“The White Lotus”).
James Marsden (“Paradise”).
Sam Rockwell (“The White Lotus”).
Tramell Tillman (“Severance”).
John Turturro (“Severance”).
Mejor actor secundario en una serie limitada
Javier Bardem (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”).
Bill Camp (“Presumed Innocent”).
Owen Cooper (“Adolescence”).
Rob Delaney (“Dying for Sex”).
Peter Sarsgaard (“Presumed Innocent”).
Ashley Walters (“Adolescence”).
Mejor actriz secundaria en una serie limitada
Erin Doherty (“Adolescence”).
Ruth Negga (“Presumed Innocent”).
Deirdre O”Connell (“The Penguin”).
Chloe Sevigny (“Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story”).
Jenny Slate (“Dying for Sex”).
Christine Tremarco (“Adolescence”).
Dónde ver los Emmy en vivo
Los Premios Emmy 2025 se podrán ver en televisión a través de CBS (en Estados Unidos) y TNT (en América Latina). En streaming, la transmisión oficial para América Latina será por HBO Max.
TE PUEDE INTERESAR
- “El juego del calamar 2″: ¿quién le da vida al personaje trans de la serie?
- “El juego del calamar 3″: Quiénes son Young-hee y Cheol-su
- Por qué “El juego del calamar” no continuará más allá de la temporada 3
- “El juego del calamar”: quién es realmente Dae-ho, el jugador 388 de la temporada 2
- Quién es Song Ji-woo, la actriz que hace de Kang Mi-Na / Jugadora 196 en “El juego del calamar 2”
Contenido Sugerido
Contenido GEC