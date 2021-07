Conforme a los criterios de Saber más

HBO Max llegó a Latinoamérica con una extensa librería de series; algunas son inéditas para la región como “Raised by Wolves”, otras son clásicos como “Game of Thrones” y “The Sopranos”. Pero también tiene series animadas, entre las cuales destaca “Primal”, de la que no se ha hablado lo suficiente.

Creada por Genndy Tartakovsky, el animador ruso responsable de éxitos como “El laboratorio de Dexter” y “Samurai Jack”; “Primal” es distinta desde el primer momento: en los albores de la humanidad, sigue al cazador Spear (Lanza) y a la tiranosaurio rex Fang (colmillo); seres que jamás compartieron el mismo periodo evolutivo, pero que en esta ficción están unidos por la tragedia.

En el primer episodio, tanto Spear como Fang son testigos de la muerte de su familia a manos de una especie más fuerte; por lo que deben unir fuerzas no solo para la inmediata venganza, sino para lo que les espera: sobrevivir en un mundo donde poseer fuerza no es garantía de ver el siguiente amanecer.

Con la suficiente violencia para no ser considerada una serie para niños, “Primal” tiene otra característica que la hace especial no solo entre sus homólogas, sino con todas las series de la actualidad: no se vale de diálogos para narrar. Lo que podría ser un desafío para cualquier otra ficción, esta serie lo utiliza como fortaleza: aprovecha cada momento sea para mostrar acción o para ahondar en la mente del humano Spear , cuya pérdida lo acompaña a todos lados. Es rápida o lenta cuando necesita serlo.

La idea de “Primal” surgió años atrás, solo con dibujos hechos por Tartakovsky de un niño montado en su dinosaurio; pero guardó la idea mientras se concentraba en la exitosa franquicia de películas “Hotel Transylvania”, de la que dirigió tres películas. En los años siguientes, tal y como detalló a Deadline en una entrevista, empezó a crear más personajes adultos hasta que el proyecto tomó forma y fue comprado por el bloque adulto de Cartoon Network, Adult Swim.

“Estoy tratando de hacer las cosas más lentamente. Intento parar, dejar que la gente, la audiencia, sea absorbida por la historia en lugar de mostrar imágenes rápidamente. Ese es otro nivel de la serie que la hace más inmersiva. Me tomo mi tiempo, dejo que respire (la historia)”, indicó Tartakovsky, quien cumplió 51 años este 2021, 30 de los cuales ha dedicado a la animación.

“Primal” tiene de momento solo 10 episodios, pero ha sido renovada para una segunda temporada planeada para estrenarse este 2021. Si le creemos al puntaje de 100% de frescura en el índice de críticas Rotten Tomatoes , estamos ante un clásico moderno.

Mira también

La tetralogía de Rebuild of Evangelion continuará con Evangelion 3.0 + 1.0 (Foto / Video: Studio Khara) null