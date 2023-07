La nueva serie de HBO “The Idol” llegó a su fin el último domingo 2 de julio, tras la emisión su quinto episodio. El programa televisivo protagonizado por Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye y Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp) se estrenó a inicios de junio y recibió varias críticas por la trama que abarcó en sus episodios. Pero, ¿cómo fue el desenlace de la historia?

El episodio final de “The Idol” duró más de una hora y ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming HBO Max, exclusivamente para suscriptores. A continuación, te contamos cuál fue el desenlace de esta primera temporada.

¿Qué pasó en el último capítulo de “The Idol”?

(ALERTA SPOILERS: a continuación, se darán detalles de lo que sucedió en el quinto capítulo de “The Idol”)

El último episodio de la serie de HBO Max inicia con Jocelyn (Lily-Rose Depp) en la grabación de su nuevo sencillo. Sin embargo, la cantante no se puede concentrar completamente al estar en el mismo ambiente que Tedros (The Weeknd), así que decide botarlo de su casa.

“Creo que deberías irte”, dice el personaje de Depp. “¿Quieres que me vaya? Echarás a tu única fuente de inspiración (…) La canción es sobre mí. Sin mí, no hay canción”, le replica el personaje de Tesfaye a su coprotagonista.

(Foto: HBO Max)

Frustrada por la situación, Jocelyn opta por contarle a todos los presentes en la habitación de su hogar sobre la ocasión en que se conocieron (la cual se narra en el primer episodio de “The Idol”). “Eres un estafador y un fraude. Todo fue una trampa (…) Querías meterte en mi vida, querías que escuchara a tus artistas. Lo hice. Me gustan. Pueden quedarse. Tú, por otro lado, lárgate”, enfatiza la artista.

Sin embargo, ese no es el único problema con el que tiene que lidiar Jocelyn en el capítulo final. Su equipo se encuentra en duda sobre la continuidad de la gira musical, así que la cantante debe evitar que opten por cancelarla. “Quiero ofrecer el show más grande que jamás hayan visto. La diferencia entre él (Tedros) y yo es que yo puedo convertirlos en estrellas”, le dice ‘Joss’ a los jóvenes artistas que ha logrado reunir Tedros para su espectáculo.

(Foto: HBO Max)

A continuación, sabremos que el ex novio de Jocelyn, Rob (Karl Glusman), ha sido acusado de agresión sexual contra Sophie (Sophie Mudd). Sin embargo, para Leia (Rachel Sennott), la asistente de Jocelyn, quedan dudas sobre lo que realmente habría sucedido y, en ese momento, entra el nombre de Xander (Torye Sivan) como una de las personas que ha creado este rumor alrededor de la expareja de la protagonista.

“Te digo que yo no violé a nadie en la casa de Jocelyn. Necesito que Jocelyn declare. Conocí a una chica en una escalera cuando Xander me pidió que me tomara una foto. Literalmente me dijo: ‘mi amiga es tu fan, pueden tomarse una foto?’ Y ella se sentó en mis piernas”, le aclara por teléfono Rob a Leia.

Cuando Jocelyn se entera de que la noticia sobre la presunta violación va a salir a los medios, ella tiene solo un culpable de este problema en mente: Tedros. “¿Crees que no sé qué fuiste tú? Porque eres poca cosa y muy inseguro y estás celoso”, le dice al personaje de Abel Tesfaye.

La tensión aumenta en la casa y el equipo de Joss opta por retirar a Tedros de la propiedad. La artista le pide a su manager que lo saque de su vida, cueste lo que cueste. Le ofrecen 500 mil dólares por largarse, pero él no acepta el cheque. Así que optan por un plan B que no es contado en la pantalla. Y, de regreso en el hogar de Jocelyn, el equipo ha decidido continuar con la gira, incluyendo a los nuevos artistas como teloneros. “Todos ustedes son increíbles”.

Por otro lado, vemos de nuevo a Dyanne (Jennie Ruby Jane), quien ha intentado lanzar su propia carrera como cantante solista; sin embargo, la ejecutiva del sello Magistrate Record, Nikki (Jane Adams), le comunica que no continuarán con el proyecto.

“Nos enorgullece tu esfuerzo y sigues sorprendiéndonos. Pero hay un problemita: un compositor, hay un problema legal. Bueno, vamos a tener que pausar el estreno (…) Eres una estrella y te voy a hacer una estrella. Te marco pronto”, le dice Nickki. Aunque, Dyanne tiene claro que este problema es culpa exclusivamente de Jocelyn.

(Foto: HBO Max)

De regreso con la protagonista, vemos que Jocelyn visita el estadio donde realizará el primer concierto de su gira. Pero se ve nerviosa sobre el show que va a brindar. Por su parte, su equipo de representación está feliz con lo logrado. “Solo sé que agotamos entradas. Lanzó tres éxitos en seis semanas y vamos a convertir a estas bellezas en superestrellas”, dice uno de ellos.

Lo sorprendente de esta escena es la llegada de Tedros a la arena donde se realizará el evento musical y, además, cuenta con un pase bajo su verdadero nombre: Mauricio Jackson. Una vez que logra ingresar al camerino de Jocelyn, se da el esperado reencuentro. “Te extrañé”, confiesa él. “Yo a ti también. Esto no es tan importante sin ti. No quiero que nos separemos”, le contesta la joven.

Minutos después llega el momento de subirse al escenario, y no puede hacerlo sola. “Hola, ángeles. Estoy feliz de estar aquí en Los Ángeles, mi hogar, con todos ustedes, mi familia. Fue un año difícil. El mundo puede ser muy cruel y despiadado y llegué a pensar que no iba a sobrevivir, pero pensé en ustedes y su cariño. Esta noche es muy especial porque tengo la oportunidad de que conozcan al amor de mi vida. Él me sacó de mi momento más gris y me llevó a la luz”, dice Joss ante los miles de espectadores. “Eres mío para siempre. Ve y párate ahí”, es lo último que dice la artista.

Y así se cierra el quinto y último episodio de la temporada 1 de “The Idol”.

(Foto: HBO Max)

¿Qué dice la sinopsis de “The Idol”?

La nueva serie de HBO Max “The Idol” está ambientada en el contexto de la industria musical. La trama se centra en Tedros (The Weeknd), un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno. Este desarrolla una complicada relación con Jocelyn (Lily-Rose Depp), una cantante de pop en ascenso a la fama.

(Foto: HBO Max)

Mira el tráiler oficial de “The Idol”

Guía de episodios de “The Idol”

Episodio Duración Episodio 1: “Estrellas del Pop e Historias de Ratas” 54 minutos Episodio 2: “Fantasía Doble” 52 minutos Episodio 3: “Daybreak” 45 minutos Episodio 4: “Las Estrellas Pertenecen al Mundo” 59 minutos Episodio 5: Sin título 65 minutos

¿Quiénes integran el elenco de “The Idol”?

La nueva producción de HBO Max tendrá seis episodios y tendrá como protagonistas al artista The Weeknd y a Lily-Rose Depp, la hija del actor Johnny Depp.

Estos son los actores confirmados como parte del elenco de “The Idol”:

Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye como Tedros

Lily-Rose Depp como Jocelyn

(Foto: HBO)

Jennie Kim

Suzanna Son

Troye Sivan

Moses Sumney

Jane Adams

Dan Levy

Eli Roth





MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO