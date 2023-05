En junio, la plataforma de streaming HBO Max estrenará su nueva serie “The Idol”, que retrata la industria musical y cuenta con el cantante Abel ´The Weeknd´ Tesfaye y a Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, como protagonistas. Este proyecto televisivo creado por Sam Levinson (“Euphoria”) significa, además, el debut actoral de la famosa estrella del K-pop Jennie, integrante de la ‘girlband’ Blackpink.

Pese a verse envuelta en polémicas durante los últimos meses, “The Idol” se estrenó esta semana en el prestigioso festival , hasta donde llegó la idol del K-pop para ver la presentación de su primer proyecto de actuación. ¿Quieres saber cuál será el papel de Jennie en “The Idol”? A continuación, te dejamos todos los detalles.

¿Qué personaje tendrá Jennie de Blackpink en “The idol”?

La estrella de K-pop Jennie, integrante de la popular banda Blackpink, fue anunciada como parte del elenco de la serie “The Idol” de HBO Max. Después de la revelación, se han filtrado algunos datos sobre cuál será su rol dentro de la historia protagonizada por Abel Tesfaye ´The Weeknd´ y Lily-Rose Depp, quienes dan vida a Tedros y Jocelyn, respectivamente.

La cantante surcoreana dará vida al personaje de Angel, una de las bailarinas de Jocelyn, la nueva promesa de la industria musical en “The Idol”. Después del estreno del tráiler oficial, se puede ver que el papel de Jennie tendrá una cercanía con la protagonista; aunque, la producción no ha confirmado cuál será la relevancia de este personaje en la historia.

Previamente, la artista reveló, en un comunicado de YG Entertainment, que, al leer el libreto, la historia de “The Idol” le pareció “encantadora” y aceptó formar parte de la serie. Asimismo, señaló que estaba emocionada y daría lo mejor de sí misma para el proyecto.

¿Qué dijo Jennie de Blackpink sobre su debut en la actuación?

El último lunes 22 de mayo, Jennie llegó hasta la alfombra roja del importante Festival de Cine de Cannes para la proyección de los primeros dos capítulos de la serie. Durante su participación en el evento, la integrante de Blackpink aseguró que “The Idol” es el “primer paso en mi carrera como actriz, me sentí honrada de poder asistir (a la proyección)”.

“Confiaba en Sam (Levinson) para colaborar con todas las escenas en las que trabajaríamos juntos, porque se trataba de la industria y me fascinó, pensé que podría aportar algo al papel (…) Fue una oportunidad para ser yo misma y ser valiente. Realmente no me entrené para eso, ni preparé nada. Sam quería que fuera yo misma (…) Definitivamente fue un desafío, porque nunca antes había experimentado algo así. Fue como romper una pared para mí”, dijo a Women’s Wear Daily.

Asimismo, Jennie contó que su compañera de reparto Lily-Rose Depp la ayudó a superar los nervios en el set. Ambas se conocían porque son embajadoras de la marca Chanel. “Ella realmente me ayudó mucho. Contándome sobre escenas, y fue muy reconfortante tenerla allí. Me enseñó a expresarme y estar cómoda conmigo misma, a no tener miedo”, agregó.

¿Cuándo se estrena “The Idol”?

La nueva serie de HBO Max “The Idol”, protagonizada por el cantante The Weeknd, será estrenada en la plataforma de streaming el próximo domingo 4 de junio.

Mira el tráiler oficial de “The Idol”

¿De qué trata la serie “The Idol”?

La nueva serie de HBO Max “The Idol” está ambientada en el contexto de la industria musical. La trama se centra en Tedros (The Weeknd), un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno. Este desarrolla una complicada relación con Jocelyn (Lily-Rose Depp), una cantante de pop en ascenso a la fama.

¿Quiénes integran el elenco de “The Idol”?

La nueva producción de HBO Max tendrá seis episodios y tendrá como protagonistas al artista The Weeknd y a Lily-Rose Depp, la hija del actor Johnny Depp.

Estos son los actores confirmados como parte del elenco de “The Idol”:

Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye como Tedros

Lily-Rose Depp como Jocelyn

Jennie Kim

Suzanna Son

Troye Sivan

Moses Sumney

Jane Adams

Dan Levy

Eli Roth

