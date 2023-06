“The Idol” es la serie del momento de HBO Max. Desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes, ha recibido críticas por presentar escenas de sexo en la trama entre el protagonista (y productor), Abel Tesfaye, y Lily-Rose Depp. Después de tres semanas de capítulos en la plataforma, el cantante y ahora actor habla sobre la trama de la historia.

“The Idol” cuenta el camino profesional de la estrella del pop, Jocelyn (Lily-Rose Depp), quien tenía problemas mentales y una fuerte presión del medio para lograr el éxito. Ella se encuentra con el dueño de un club nocturno y una especie de gurú emocional, quien la adentra en un mundo erótico que a la cantante le llama mucho la atención.

En el segundo episodio de “The Idol”, Jocelyn y Tedros protagonizan una escena que ha generado numerosos comentarios en las redes sociales. Además, los críticos calificaron el momento de la serie como una de las peores escenas de sexo de la historia.

¿Qué dijo The Weeknd sobre “The Idol”?

En una entrevista concedida a GQ, The Weeknd habló de Tedros como un hombre siniestro sin mucho sentido de seducción de por medio. Más bien, habla del personaje como “un perdedor” que tiene personalidad entre psicópata e incomprendido.

Lily-Rose Depp interpreta a Jocelyn en "The Idol". (Foto: HBO)

“La verdad es que no hay nada realmente misterioso o hipnotizante en Tedros. Creamos su apariencia a propósito, su atuendo, su cabello... el tipo es un idiota. Se nota que le importa mucho cómo se ve, y piensa que se ve bien. Pero luego ves estos extraños momentos de él solo: ensaya, calcula. Y necesita hacer eso, o no tiene nada, es patético. Lo cual es cierto para muchas personas que son como peces fuera del agua, puestas en estos escenarios”, dice The Weeknd a GQ.

También comentó que el sexo puede ser un poco empalagoso. “Maldita sea, ¿estoy muy por encima de mi cabeza? Este puede ser el trabajo más grande que he hecho. Sea lo que sea que esté haciendo. Incluso el sexo, es tan glotón [risas]. Especialmente en el episodio 2. ‘Glotonería’ es la única palabra que se me ocurre [para describirlo]”, dijo el cantante.

The Weeknd es Tedros en "The Idol". (Foto: HBO Max)

El productor Sam Levinson y The Weeknd crearon la serie con la referencia de la película “Bajos instintos” (1992) del director Paul Verhoeven. La conexión se vuelve más clara cuando poco antes de la escena de sexo, vemos a Jocelyn viendo la cinta en la televisión.

“Verhoeven es el maestro del thriller satírico de los años 90. Sí, hay momentos ‘sexys’ en sus películas, pero también hay momentos que son muy horteras y cómicos”.

