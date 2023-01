“The Last of Us” ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming de HBO Max y tras su tremendo estreno, muchas personas se quedaron en dudas al no saber qué significaba la escena final, en la que se escuchaba una canción de Depeche Mode y se veía una ciudad con edificios en ruinas. Es por eso que aquí nosotros te lo explicaremos.

Antes de que sigas leyendo, tenemos que dejarte en claro que esta nota cuenta con fuertes SPOILERS del capítulo 1 de la serie de “The Last of Us” así que si todavía no lo viste y no quiere spoilearte, mejor no sigas leyendo. En todo caso, no digas que no te lo advertimos.

¿Qué significa la escena final de “The Last of Us”?

Primero que nada, vamos a recordar la escena final y es que mientras Tess, Joel y Ellie escapan del muro de FEDRA, una radio comienza a sonar y en esta podemos escuchar una canción llamada “Never Let Me Down” del grupo Depeche Mode mientras cambiamos a lo que es un panorama desalentador y apocalíptico que los fieles seguidores de los videojuegos reconocerán y es aquí donde nuestros protagonistas pasarán un duro momento cuando se enfrenten a los chasqueadores. Es por eso el ruido que se escucha de fondo junto con el movimiento en la parte inferior izquierda del edificio.

Por otra parte, esta canción tiene otro significado pero para esto tendremos que regresar a algunas escenas atrás, donde Ellie llega a la casa de Joel y se da cuenta de que este tiene un libro con los mejores éxitos musicales y también se da cuenta de que hay un código.

B/F

60 - no hay nada

70 - nuevas existencias

80 - X

Ellie descifra el código y se da cuenta de que esta es una señal de peligro dependiendo de las canciones que se escuchen en la radio. En los 60 no hay peligro, en los 70 hay mediano peligro, por lo que al darse cuenta de lo que significan los 80, comienza su preocupación.

La radio comienza sonando con una canción del grupo Wham!, “Wake Me Up Before You Go Go”, pero cuando entramos a la escena final y suena “Never Let Me Down” de Depeche Mode, hay que tener mucha precaución puesto que la canción (hecho que debía estar en el libro) es del 24 de agosto de 1987 y esto significa peligro extremo para B/F.

¿Cuándo sale el capítulo 2 de “The Last of Us”?

El segundo episodio de la primera temporada de “The Last of Us” sale este día domingo 22 de enero a las 9 pm.

