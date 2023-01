El estreno de la serie de “The Last of Us” está en su cuenta regresiva. La noche de este 15 de enero se verá el primer episodio, por lo que aquí te traemos 5 datos que tienes que saber antes de ver la flamante entrega de HBO.

5 cosas que tienes que saber de “The Last of Us”

Presupuesto altísimo

El presupuesto de la serie de “The Last of Us” es mayor que el que se usó desde la primera hasta la quinta temporada de “Game of Thrones”, haciéndolo una de las series más caras hechas hasta el momento por parte de HBO. La cifra estimada es de alrededor 10 millones de dólares.

Lugar de la infección

La acción principal se desarrolla en Pittsburgh, Pensilvania, al igual que en el videojuego. Este es en un Estados Unidos post apocalíptico tras la llegada del virus y la posterior cuarentena.

Nombre de la mutación que apareció en el avance

La mutación que apareció en el traíler tiene de nombre ‘chasqueador’ y este en el videojuego puede acabar con nosotros de un solo bocado aunque su debilidad es ser ciegos.

Los antagonistas de “The Last of Us”

Los ‘Luciérnagas’ es el nombre de los antagonistas de “The Last of Us”. Estos son un grupo de milicias revolucionario presentado como antagonistas luego de que se revelaran contra los militares que mantenían el control de la cuarentena.

¿El virus de “The Last of Us” es real?

El virus que ataca en el mundo de The Last of Us tiene las siglas CBI y estas significan Cordyceps Brain Infection. Este está basado en un virus real que existe y es conocido como hongo entomopatógeno que provoca una infección cerebral.

Con estos datos, ya está listo para ver la serie.