”The Last of Us” estrenará su capítulo 5 un viernes en lugar de un domingo. Así lo anunció HBO tras el final del episodio 1x04. ¿La razón? El Super Bowl 2023, que se realizará el domingo 12 de febrero.

Aunque “The Last of Us” no ha tenido problemas en competir este domingo 5 de febrero con la ceremonia de los Grammy 2023 y tampoco ha anunciado cambios para la emisión de su capítulo final, el 12 de marzo, que coincidirá con los Oscar, el Super Bowl, el evento deportivo más popular en los Estados Unidos, sí ha ameritado un cambio.

En el tráiler que anticipa lo que se verá en el capítulo “Endure and Survive” se informó a los espectadores del cambio en la fecha de estreno del episodio. En Twitter, HBO lo hizo más específico: “Míralo antes en streaming. El próximo episodio de ‘TLOU’ se estrenará el 10 de febrero a las 9 p.m.”.

Stream it early.



The next episode of #TheLastOfUs premieres FRIDAY 2/10 at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/1jgFmxCLol — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

Así que, ya saben, el próximo episodio de “The Last of Us” podrá ser visto antes por los suscriptores de HBO Max y, de esta manera, la competencia entre la serie de HBO y el Super Bowl no será tan reñida.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023?

El Super Bowl LVII, definirá el campeonato de la NFL entre los equipos Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Este evento deportivo se realizará el 12 de febrero a las 3:30pm PT/6:30pm ET. El entretiempo estará a cargo de la estrella del pop Rihanna, cuyo retorno a la música se marcará con este espectáculo, meses después del lanzamiento de un tema que acabó con varios años de silencio: la canción de la película “Wakanda Forever”.