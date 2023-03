Mostrar los sentimientos más extremos es tarea básica para cualquier actor, aunque no todos lo hacen de manera satisfactoria. No es lo mismo gritar que actuar, y no toda performance encaja con cualquier tono. Puede que, incluso, en las señales más sutiles se aprecie el verdadero talento. Con su trabajo como Ellie en el octavo episodio de “The Last of Us” (HBO), Bella Ramsey tiene espacio para hacer todo eso.

“The Last of Us” 1x08 – “When We Are In Need” La trama Ellie (Bella Ramsey) sale a cazar y encuentra a David (Scott Shepherd) y James (Troy Baker), sobrevivientes que planean tomar posesión del ciervo que ella hirió. Ellie les cambia la presa por penicilina, necesaria para combatir la infección que Joel (Pedro Pascal) desarrolló tras su pelea dos episodios antes. Pero es un regalo envenenado, pues enviados de David la rastrean para capturarla junto a Joel en represalia por matar a una persona en la universidad, quien era de su grupo. Ellie gana tiempo para que Joel, lleno de adrenalina, se recomponga para defenderse de los atacantes.

En poder del grupo enemigo, Ellie descubre no solo que David es un caníbal (ocasional, según dice él mismo) sino que este hombre la ve no como un adulto percibe normalmente a un menor de edad, sino como el pederasta que es. Joel descubre la localización de Ellie por medio de tortura y, al llegar con la niña, la encuentra en shock. Ella acaba de matar al hombre que quiso descuartizarla primero y violarla después. Joel, por primera vez en dos décadas, vuelve a saber lo que es un padre. Y ella, tal vez por primera vez en su vida, qué es ser una hija.

La voz de Bella

La escena donde Ellie conoce a David (Scott Shepherd) es un ejemplo para caracterizar personajes. Ella, que trata de mostrar dureza, casi tiene convencido al espectador de que engañará al enemigo. Pero Ramsey rompe el personaje creado por Ellie ante la sola posibilidad de encontrar medicamento para Joel; regresa a su ser natural, con esos ojitos de Gato con Botas, feliz de saber que habrá una salvación. Baja la guardia solo para ser sorprendida por David, quien hace la conexión entre la niña y lo que le pasó a su grupo días atrás: el líder enemigo envió exploradores a la universidad, donde se toparon con los protagonistas.

La performance de Bella Ramsey se transforma. Al invertirse los roles de protector y protegido, ella toma para sí atributos de Joel, herido y en necesidad. Es Ellie quien, preocupada, le da la herramienta para defenderse de los atacantes. Ironías de la ficción, es Ellie quien a pesar de estar sana cae en poder de los caníbales y no solo eso, sino que David, quien le ha tomado manía, es un pederasta. Ella se toma con calma el descubrimiento, justo por el cómo su interlocutor le toma la mano y, cuando menos se los espera, le quiebra un dedo al adulto. Esta vez el engaño que no prosperó en el bosque sí funciona, pero no por última vez.

A punto de ser destazada, Ellie revela su mordida de cordyceps y asusta a los demás de que comerla sería perjudicial. Solo unos segundos son suficientes para que ella tome el machete y lo incruste en la garganta de James.

Solo entonces la serie regala su momento más inspirado en el videojuego con una Ellie acorralada por el ya indiscutible abusador sexual que es David. En un descuido del atacante, Ellie lo mata a machetazos, uno tras otro hasta quedar salpicada en sangre. Todo lo que ella ha vivido hasta ahora, cada pérdida, cada decepción está en esos golpes. La voz de Bella Ramsey, cruda como debe de estar, y su rostro es un poema de ira, dolor, miedo y sorpresa. Unos segundos después, cuando Joel aparece, el peso de sus acciones la derrumba. Ya no tiene que pretender rudeza cuando papá está allí para darle un abrazo, decirle “baby girl”, y llevarla a un lugar seguro.

Ellie (Bella Ramsey), momentos antes de matar a David. / HBO Max

Hombres violentos

En cierto modo, el arco de personaje de Joel se completa con la escena final de la serie. Más que salvar, que meter balas para reparar su error del pasado, él está allí para hacer de padre. Es el opuesto de David, la otra fuerza motora de “When We Are In Need”.

Bella Ramsey es la columna vertebral de un episodio lleno de buenas performances. El Joel Miller de Pedro Pascal, aparentemente recuperado, muestra su crueldad más casual. El cómo mata a los dos compañeros de David para así no dejar cabos sueltos habla de la brutalidad a la que ha estado expuesto. No hay rabia en su voz, no hay pena, solo la rutina que vuelve cuando el músculo correcto se pone a trabajar.

Por su parte, el David es un violador de manual no solo por lo que hace sino por situarse en posición de ventaja para hacer lo que quiere: ha sido un maestro, ahora es un líder religioso; herramientas para un fin. El control que tiene sobre otros llega a ser desconcertante, de ahí que la escena donde golpea a una niña del grupo frente a su madre, la cual se queda en silencio, hace tanto por describir al personaje y su entorno en solo unos segundos. Él tiene poder y lo ejerce como le da la gana. Las miradas que su gente le dedica no son de respeto, sino de terror. Y aun así, lo siguen porque este monstruo les da más probabilidades de sobrevivir. A pesar de las sospechas de los abusos que esas miradas transmiten y que, por la promesa de que ante la necesitad “él proveerá”, eligieron mirar a otro lado.

David pudo haber sido un antagonista simple, pero la rigurosa performance que hace Shepherd no solo transmite asco, sino sorpresa. Es un tipo en total control de sus actos, que racionaliza su conducta y llega a sentir empatía con el cordyceps. Ese diálogo donde menciona que el hongo quiere sobrevivir, que el hongo ama, pudo haber salido muy mal en manos de otro, pero el actor le dio el peso necesario, la seriedad.

Al mostrar nuevas facetas de personajes conocidos, por la evidente dinamización que proponen los conflictos, “The Last of Us” ofrece su mejor episodio sin reinventar nada. El combo de toda la vida, de buen guion, actuaciones y dirección (Ali Abbasi es un gran cineasta y Craig Mazin vuelve con otro excelente libreto), es suficiente para mantener el listón alto. Que no hubiese un solo infectado en el episodio y ello no perjudicara la narrativa habla de lo sólida que es esta historia, así como de la promesa que hace toda serie apocalíptica, pero donde solo unas cumplen: los zombies son terribles, pero los humanos son los monstruos.

David (Scott Shepherd), la clase de persona a la que no se le acepta nada de comer, sea un pollo a la brasa o un vaso con agua. / HBO MAx

Pensamientos sueltos

“Está bien, le creo” . Con esa línea, Pedro Pascal se muestra más terrorífico que nunca. Palabras con filo.

. Con esa línea, Pedro Pascal se muestra más terrorífico que nunca. Palabras con filo. “Pensé que ya lo sabías: Lo que me gusta más es la pelea” . David, asqueroso como él solo, momentos antes de morir a manos de Ellie.

. David, asqueroso como él solo, momentos antes de morir a manos de Ellie. Troy Baker, el actor que interpreta a James, hizo la voz de Joel en el videojuego original. Su performance aquí es bastante positiva, un hombre en permanente estado de miedo.

SPOILER del juego 2 : Cualquier duda de si Bella Ramsey podría mostrar el lado más salvaje de Ellie en la segunda temporada ha quedado disuelta tras este episodio. FIN DE LOS SPOILERS.

: Cualquier duda de si Bella Ramsey podría mostrar el lado más salvaje de Ellie en la segunda temporada ha quedado disuelta tras este episodio. La próxima semana, el final. Bella Ramsey dice que dividirá a la gente.

CALIFICACIÓN

★★★★★

El final "The Last of Us" Puedes ver el último episodio de la serie el domingo 12 de marzo por la noche en el canal HBO y la app HBO Max.