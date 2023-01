El tercer capítulo de ”The Last of Us” hizo un alto al banquete de violencia y acción que habíamos visto en el episodio 2 (en el que entre chasqueadores e infectados, nuestros protagonistas habían tenido que cambiar de camino y optar por uno que resultó ser el más trágico) para ofrecernos una historia de amor que, a diferencia de lo que hasta ahora venía siendo la serie, cambia el insumo original; es decir, el famoso videojuego de Naugty Dog.

The Last of Us, episodio 3.

En “Long, Long Time”, nombre del capítulo 1x03, se suman al elenco Nick Offerman y Murray Bartlett en los roles de Bill y Frank, respectivamente. El primero de ellos es un hombre solitario que ha diseñado un sistema perfecto para mantenerse a salvo del caos que impera en el mundo. En una de sus trampas para infectados, cae un día Frank, un hombre que había iniciado su escape hacía Boston con un grupo de 10 personas de las cuales ahora solo quedaba él con vida.

Cuando Frank cae en la trampa de Bill, este sale decidido a liquidar al enemigo, pero las maneras amables del hombre lo terminan por convencer a dejarlo que se quede a comer algo. Es allí que inicia una relación romántica entre los dos. El episodio nos muestra el desarrollo de esta historia de amor, desde aquel primer encuentro hasta tres años después donde experimentan sus primeras peleas y conocen a Tess (Anna Torv) y con ella a Joel (Pedro Pascal), pero también hasta que son dos hombres ancianos y felices en 2023, que deciden poner punto final a sus vidas complacidos de lo logrado, pero a la vez cansados por la enfermedad que tiene Frank.

Bill y Frank en "The Last of Us".

¿Eran pareja Bill y Frank en el videojuego de “The Last of Us”?

Aunque desde su inicio, “The Last of Us” ha sido muy fiel al insumo original y presenta escenas y líneas que son casi un calco del videojuego, en esta ocasión, la serie de HBO Max se ha tomado sus licencias para hacer explícito algo que solo se había insinuado en el juego: la relación entre Bill y Frank.

Según explica el portal Mashable, en el videojuego cuando Joel y Ellie llegan a la ciudad de Bill en el videojuego este se encuentra solo. Cuando se refiere a Frank en un momento lo recuerda para explicar que alguna vez tuvo un “compañero”. Cada vez que se refiere a él, sin embargo, lo hace para lanzar alguna frase de desazón o descontento, como cuando dice que cuidar de alguien es “bueno para una cosa: hacer que te maten”.

Luego recuerda: ¿Sabes lo que hice? Me volví loco. Y me di cuenta de que tenía que ser solo yo”. De esa manera explica ante Joel y Ellie el porqué está solo y no con el citado Frank.

La pelea entre Bill y Frank

El artículo de Mashable también recuerda que en el videojuego Bill explica una pelea que tuvo con Frank, quien estaba cansado de sus reglas tan estrictas y todos los límites que imponía para lograr sobrevivir.

Así se explica que Frank robó algunos de los suministros de Bill durante un intento de salir de la ciudad, pero antes de que pudiera hacerlo, un ‘clicker’ infectado lo mordió. Para evitar convertirse en una criatura caníbal, Frank se suicidó. Bill, Joel y Ellie encuentran su cuerpo.

En la serie, sin embargo, en uno de los saltos en el tiempo en la historia de Bill y Frank vemos que, efectivamente, este último en un momento está cansado de vivir con la severidad con la que manda Bill, pero este accede a cumplir los deseos de su compañero y accede incluso a una cena con una pareja que ha conocido con el uso de la radio: Tess y Joel.

La cita doble de "The Last of Us".

A esta cita, Bill acede a participar sin nunca sacar su arma de la mesa. Está todo el tiempo apuntando hacia Joel, pero luego vemos que este logra ganarse el interés de Bill por sus conocimientos para sobrevivir.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de “The Last of Us”?

“The Last of Us” estrena un nuevo episodio cada domingo. Estos son los que siguen en la lista de estrenos:

CAPÍTULO TÍTULO FECHA DE ESTRENO Capítulo 4 “Please Hold My Hand” 5 de febrero Capítulo 5 “Endure and Survive” 12 de febrero Capítulo 6 “Kin” 19 de febrero Capítulo 7 “Left Behind” 26 de febrero Capítulo 8 “When We Are in Need” 5 de marzo Capítulo 9 Sin anunciar 12 de marzo