En el capítulo 3, donde se nos contaba la historia de Bill y Frank, tenemos un momento muy curioso que no pasó desapercibida por la comunidad seguidora de los videojuegos de “The Last of Us” y es que en reiteradas ocasiones nos preguntábamos cuando veríamos una referencia particular a la saga de Nauthy Dog y, por fin, en este episodio, lo observamos.

Antes de que sigas leyendo, si todavía no has visto el capítulo 3 de “The Last of Us” te recomendamos que no leas más abajo porque te llenarás de spoilers que podrían malograr tu experiencia viendo la serie. Sin más, aquí vamos.

La mesa de trabajo en “The Last of Us”

Una de las preguntas que se hacía la comunidad de “The Last of Us” era el cómo harán para poder mostrar el sitio exacto en el que nuestros protagonistas, Joel y Ellie, mejoran las armas en el videojuego y en el capítulo 3, realmente lo lograron.

Al final del capítulo, después de que Ellie y Joel leen la última carta de Bill, encuentran ropa para que se cambien y Ellie tiene una pistola que mejoraría conforme vaya avanzando la historia pero para hacer esto, necesitaría una mesa de ‘crafteo’ en donde pueda usar las cosas que recolecta para darle esa mejora a su arma y esta aparece al último momento del episodio con el mismo sonido que en los videojuegos.

Esta es la mesa de trabajo. (Foto: HBO)

También vemos la referencia cuando Joel y Ellie bajan y encuentran el cuarto secreto de Bill, donde habían varias armas y un papel escuadra gigante, misma mesa de trabajo que vemos en la saga de videojuegos.

La referencia completa. (Foto: HBO)

Esta simple referencia fue tendencia en Twitter y otras redes sociales ya que no nos imaginábamos cómo adaptarían esto de los videojuegos a la serie.

¿Cuándo y dónde se estrena “The Last of Us”?

Cada episodio de “The Last of Us” es estrenado los domingos a partir de las 9 pm. (hora de Perú) a través de la plataforma de streaming HBO Max.