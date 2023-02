“The Last of Us”, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, va llegando a su final. Compuesta de 9 episodios, la ficción de HBO Max estrena su capítulo 7 y se pone a dos del gran desenlace de la primera temporada.

En esta nueva entrega, la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se dirige al pasado. Según nos muestra el avance, vemos a la menor cuando estudiaba en la escuela militar y somos testigos de los duros momentos que vivió aquí junto a su amiga Riley (Storm Reid), uno de los personajes más icónicos de los juegos y esperados de la serie. Además, descubriremos la forma en que ambas se infectaron.

A continuación, el avance oficial de HBO Max.

¿Qué pasó en el episodio 6 de “The Last of Us”?

En este capítulo, vimos a Joel reencontrarse con su hermano Tommy después de un largo tiempo y un recorrido cargado de dificultades por efecto de la pandemia. Una vez solos, el personaje interpretado por Pedro Pascal le pide a su hermano menor que debido a que se siente ya cansado, se encargue él de cuidar a Ellie y llevarla a Las Luciérnagas.

Por su parte, Tommy le dirá que esta vida nueva junto a su compañera María, una luchadora contra los infectados y madre de su futuro hijo, lo tiene feliz. Hacia el final de este capítulo, Joel y Ellie llegan a donde se supone están Las Luciérnagas pero encuentran un lugar deshabitado.

Mientras investigan qué puede haber pasado con la gente del lugar, un grupo los ataca y Joel es herido de muerte. Ellie trata de revivirlo pero parece imposible de hacerlo.

Pedro Pascal en una escena final del capítulo 6 de la primera temporada de "The Last of Us". / HBO Max

¿Cuándo se estrenará el capítulo 7 de “The Last of Us”?

El capítulo 7 de “The Last of Us” será lanzado el próximo domingo 26 de febrero de 2023.

Horarios para ver el capítulo 7 de “The Last of Us”

9 pm (hora Perú)

9 pm (hora Colombia)

8 pm (México)

11 pm (Argentina)

11 pm (Uruguay)

Bella Ramsey en una escena del capítulo 7 de "The Last of Us". Foto: captura de pantalla

¿Dónde ver el capítulo 7 de “The Last of Us”?

Puedes ver “The Last of Us” a través de HBO Max. Para acceder a esta plataforma de streaming, deberás suscribirte y hacer un pago mensual.

Compuesta por nueve episodios, la primera temporada de “The Last of Us” se estrenó el domingo 15 de enero en HBO Max y HBO. Hace un par de semanas, se confirmó que la serie tendrá una segunda temporada.

Estrenada el 15 de enero de 2023, la historia de “The Last of Us” tiene lugar en un mundo devastado por un terrible brote de hongos. Joel y Ellie, una pareja conectada por las circunstancias que atraviesan se ven obligados a trabajar juntos ya que se cree que la niña tiene una especie de poder desconocido que podría ser la clave para terminar con la terrible epidemia que los aqueja. Para ello, Joel deberá llevar con vida a Ellie hacia un grupo llamado Las Luciérnagas, el mismo que cree en este “don desconocido” de la menor.

