No falta nada para que HBO Max estrene el episodio 7 de “The Last of Us”. De esta forma, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se pone a dos capítulos del gran final de la primera temporada.

Según vimos en el avance de la serie, el capítulo 7 de nombre “Left Behind” narrará la vida de Ellie, previa a su amistad con Joel. Según nos muestra el avance, veremos a la niña cuando era estudiante de una la escuela militar y seremos testigos de su dura vida en este lugar así como su amistad con Riley (Storm Reid), un personaje icónico de los juegos y esperados de la serie. En esta nueva entrega veremos también la forma en que ambas se infectaron.

Ellie y Riley en el "The Last Of Us", el juego.

A continuación, el avance oficial de HBO Max.

¿Qué pasó en el episodio 6 de “The Last of Us”?

En este capítulo, Joel se reencuentra finalmente con su hermano pero se da cuenta que este ha reiniciado su vida lejos de él. En una conversación a solas entre los dos, el personaje interpretado por Pedro Pascal le confiesa al otro que se siente viejo y cansado y le pide que se haga cargo de Ellie y sea él quien la lleve hasta Las Luciérnagas.

Ellie, que ha sido testigo de esta conversación se niega a separarse de Joel. Al día siguiente, ambos nuevamente juntos, llegan a Las Luciérnagas pero encuentran un lugar deshabitado.

Finalmente, Joel cae herido de muerte y Ellie no sabe cómo ayudarlo.

Ellie en "The Last of Us". / HBO Max

¿Cuándo se estrenará el capítulo 7 de “The Last of Us”?

El capítulo 7 de “The Last of Us” llega a HBO Max el próximo domingo 26 de febrero de 2023.

Horarios para ver el capítulo 7 de “The Last of Us”

9 pm (hora Perú)

9 pm (hora Colombia)

8 pm (México)

11 pm (Argentina)

11 pm (Uruguay)

Bella Ramsey en una escena del capítulo 7 de "The Last of Us". Foto: captura de pantalla

¿Dónde ver el capítulo 7 de “The Last of Us”?

Puedes ver “The Last of Us” a través de HBO Max. Para acceder a esta plataforma de streaming, deberás suscribirte y hacer un pago mensual.

Compuesta por nueve episodios, la primera temporada de “The Last of Us” se estrenó el domingo 15 de enero en HBO Max y HBO. Hace un par de semanas, se confirmó que la serie tendrá una segunda temporada.

Estrenada el 15 de enero de 2023, la historia de “The Last of Us” tiene lugar en un mundo devastado por un terrible brote de hongos. Joel y Ellie, una pareja conectada por las circunstancias que atraviesan se ven obligados a trabajar juntos ya que se cree que la niña tiene una especie de poder desconocido que podría ser la clave para terminar con la terrible epidemia que los aqueja. Para ello, Joel deberá llevar con vida a Ellie hacia un grupo llamado Las Luciérnagas, el mismo que cree en este “don desconocido” de la menor.

