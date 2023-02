Emitido el episodio 7 en HBO Max, la plataforma de streaming lanzó el tráiler del capítulo 8 de “The Last Of Us” y queda a solo uno del gran final de esta primera temporada.

En este avance, vemos a Ellie tratando de salvarle la vida a Joel, después del disparo que sufrió al final del episodio 6. Mientras eso pasa, David, un líder de un grupo de sobrevivientes en Silver Lake, intentará hacer negocios con la menor.

Según el juego, debido a la escasez de suministros, David y su gente se vieron obligados a matar y a alimentarse de las personas que entraban a su territorio. ¿Qué pasará ahora con nuestros protagonistas?

A continuación, el avance oficial de HBO Max.





Cabe destacar que la historia de “The Last of Us” tiene lugar en un mundo devastado por un terrible brote de hongos. Joel y Ellie, una pareja conectada por las circunstancias que atraviesan se ven obligados a trabajar juntos ya que se cree que la niña tiene una especie de poder desconocido que podría ser la clave para terminar con la terrible epidemia que los aqueja. Para ello, Joel deberá llevar con vida a Ellie hacia un grupo llamado Las Luciérnagas, el mismo que cree en este “don desconocido” de la menor.

Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid) en una escena de "The Last Of Us". Foto: HBO

¿Qué pasó en el episodio 7 de “The Last of Us”?

En el capítulo 7, titulado “Left Behind”, se narra la vida de Ellie, en su época de estudiante de una la escuela militar, previo a su amistad con Joel. En este lugar, la menor se reencuentra con su mejor amiga Riley (Storm Reid), un personaje icónico de los juegos y de los más esperados de la serie. En esta nueva entrega descubrimos también los sentimientos que las unen, la razón por la que se separaron y la forma en que ambas se infectaron.

Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid) en una escena de "The Last Of Us". Foto: HBO

¿Cuándo se estrenará el capítulo 8 de “The Last of Us”?

El capítulo 8 de “The Last of Us” será lanzado el próximo domingo 5 de marzo de 2023.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en una escena del capítulo 8 de "The Last Of Us".

Horarios para ver el capítulo 8 de “The Last of Us”

9 pm (hora Perú)

9 pm (hora Colombia)

8 pm (México)

11 pm (Argentina)

11 pm (Uruguay)

Imagen correspondiente al capítulo 8 de "The Last Of Us".

¿Dónde ver el capítulo 8 de “The Last of Us”?

Puedes ver “The Last of Us” a través de HBO Max. Para acceder a esta plataforma de streaming, deberás suscribirte y hacer un pago mensual.

Compuesta por nueve episodios, la primera temporada de “The Last of Us” se estrenó el domingo 15 de enero en HBO Max y HBO. Hace un par de semanas, se confirmó que la serie tendrá una segunda temporada.





