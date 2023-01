“The Last of Us” ha generado tal interés que el estreno de su primer episodio hizo que el servicio de streaming de HBO Max se caiga por varios minutos. La historia es atrapante. Desde el inicio se nos pone un poco en contexto, ya que no todas las personas jugaron el videojuego de PlayStation en el que se basa. Por eso aquí te contaremos sobre el hongo que genera una infección en todo el mundoy que da inicio a la trama en la serie.

Antes de que sigas leyendo, queremos avisarte que se vienen grandes SPOILERS de la serie de “The Last of Us” así como también posible situaciones que pasarán en un futuro así que si deseas proseguir, ya queda en ti y no digas que no te lo advertimos. Sin más, aquí vamos.

¿Cómo se llama el hongo de “The Last of Us”?

Al inicio de la serie de “The Last of Us”, en el año 1968, unos epidemiólogos están siendo entrevistados y cuando le toca hablar al doctor Newman, explica sobre los virus y las pandemias y también sobre cómo estos van evolucionando; sin embargo, confirma que no son ni los virus ni las bacterias la causa de una posible extinción humana, son los hongos.

“Existen algunos tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar”, confirma el doctor Newman. “Los virus pueden enfermar pero los hongos controlar”, prosigue mientras da una explicación de un hongo que infecta a las hormigas para que estas hagan lo que el hongo quiera y pierdan el libre albedrío.

Es aquí donde se nos confirma que el hongo no vive a más de 34°C aunque con el paso de lo años y el aumento de las temperaturas, es posible la adaptación del mismo a la naturaleza y posterior control en humanos. Es así como llegamos al año 2003 donde se da el primer contagio y se nos confirma que el virus que está afectando al planeta en estos momentos es el Cordyceps.

Uno de los infectados intenta atacar a Joel y Sarah en el primer capítulo de "The Last of Us". (Foto: HBO)

¿Qué es el Cordyceps?

Los hongos Cordyceps existen en la vida real y son un grupo de organismos que viven solo en los cuerpos de los insectos que parasitan. Según explicó el profesor de entomología y biología de la universidad de Penn State y ayudante en la creación del videojuego de “The Last of Us”, David Hughes, dio un ejemplo sobre cómo el Cordyceps ataca a las hormigas.

“El hongo se coloca en una planta y cuando llega la hormiga, inicia su proceso de contagio. Una vez que la tiene controlada, lo mueve a su gusto y necesidad hasta que comienza a crecer y es donde se crea un tallo en la cabeza del insecto. Cuando este explota, las esporas son tan fuertes que infectan rápidamente a todos los demás insectos a su costado, propagándose la misma”, afirmó Hughes.

Esta es una hormiga contagiada del Cordyceps, hongo de "The Last of Us". (Foto: Naughty Dog)

¿Dónde ver “The Last of Us”?

La serie de “The Last of Us” la puedes ver a través de HBO Max todos los domingos a las 9 pm.

"The Last of Us", ya disponible en HBO Max. (Foto: HBO)

