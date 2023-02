¿Qué pasa cuando un episodio de televisión muestra poco en locaciones, elenco y tramas? Cuando eso ocurre, la responsabilidad de sostener el capítulo recae más que nunca en los actores que quedan frente a cámaras. La televisión está llena de casos donde, por un tema monetario, los planes cambian e intérpretes y guionistas tienen que hacer mucho con poco. Con su séptimo episodio, “The Last of Us” hizo lo que pudo en un contexto similar, pero al mismo tiempo dejó expuestas sus debilidades.

“The Last of Us” 1x07, “Left Behind” La trama Ellie (Bella Ramsey) y su mejor amiga Riley (Storm Reid) salen de la zona de internamiento de Boston para visitar un mall abandonado, donde, por primera vez en sus vidas, tendrán unas horas normales de diversión, un breve vistazo a lo que era la sociedad antes del apocalipsis.

En el mall, Ellie descubre que Riley se irá, pues ahora es miembro de las Luciérnagas, facción que enfrenta a la agencia federal FEDRA. No toma bien la noticia, pues significa no solo que perderá a su amiga, sino a alguien por la que siente algo más. El beso que confirma que los sentimientos de una son correspondidos por la otra ofrece luz a sus vidas, así como la promesa de huir juntas. Todo acaba con la aparición de un infectado, quien las muerde. Así, ambas esperan su final. Juntas.

Meses después Ellie, que sobrevivió a la mordida por su inmunidad, cuida de Joel (Pedro Pascal). Le da los primeros auxilios y, en oposición a lo que él pide, no lo abandona.

El pasado que no conocíamos

Con “Left Behind”, “The Last of Us” explora el hasta ahora inédito pasado de Ellie, quien, como es común en estas historias, también ha sido marcada por la muerte. Antes de la extensa aventura que tuvo con Riley en el mall, conocemos brevemente cómo fue su vida en la zona de internamiento de Boston, en el colegio administrado por FEDRA. Una niña que no se deja dominar y, en varias ocasiones, termina en una celda de confinamiento por su violencia. Pero en esta ocasión, no.

Que Ellie no haya sido recluida en la celda es lo que finalmente lleva al desenlace de su historia con Riley, donde ambas son mordidas por el infectado. El responsable del colegio justifica su decisión al reconocer en la niña potencial de liderazgo, de ser alguien más que el común de los alumnos. Ellie, durante todo el episodio, muestra que tales palabras le importan. Así lo demuestra continuamente en las charlas con su amiga, cuestionando las elecciones que ella ha tomado. No son reproches, son cuestionamientos que nacen de la preocupación genuina.

El episodio también muestra, de manera no verbal, la atracción romántica que una siente por la otra y viceversa. Incluso antes del beso son las miradas, los gestos, los que indican por dónde va la orientación sexual de ambas. De seguro personas familiarizadas con este tipo de historias, sea por formación académica o por experiencia, contribuirán al discurso de cómo esta serie desarrolla esta historia y aporta a las narrativas LGBTIQ+.

Si bien ese romance es significativo, el episodio no da suficiente tiempo para desarrollarlo. Difícil es no relacionar la muerte de Riley, que ocurre fuera de cámaras, con la infame tradición de los romances LGBTIQ+ que terminan en tragedia. Una conclusión tópica que no le quita méritos al episodio. Cuando se trata de complicidad, de niñas comportándose como tales, Bella Ramsey y Storm Reid lo hacen bien. Pero ambas no son suficientes.

Un problema de adaptación

Escrito por Neil Druckman, guionista del videojuego, “Left Behind” adapta casi en su totalidad el mismo capítulo del original. Ellie y Riley se juntan, van al mall y las muerde un infectado. En el juego esta historia funciona, primero, por estar supeditada a los deseos del jugador, quien controla cuánto tiempo pasan los personajes en ciertos lugares. También funciona porque incluye un nivel adicional, con acción, donde Ellie pelea en otro mall para conseguir la medicina que Joel necesita para sobrevivir.

Mientras “Long Long Time”, que de manera coincidente también contó un romance LGBTIQ+, no tuvo miedo en cambiar la historia de dos personajes para beneficio del episodio, “Left Behind”, en cambio, se apega demasiado al material original para narrar las pocas horas en las que Ellie y su amiga se despiden. Bella Ramsey y Storm Reid hacen un buen trabajo, pero sus capacidades interpretativas no se encuentran, todavía, a un nivel donde puedan sostener un episodio donde no hay más personajes. ¿Hubiese convenido hacer algo al estilo del tercer episodio? El riesgo hubiese sido repetir algo que ya se hizo muy bien.

En resumen, para lo que quiere contar, este es un episodio correcto, pero considerando los méritos de la serie, resulta inferior. Tanto así que incluso los escasos momentos donde aparece el adolorido Joel tienen mejor carga interpretativa (esa lágrima de Pedro Pascal dice mucho). Temáticamente, que Ellie no deje a Joel por su cuenta se ata con el abandono metafórico que sintió al perder a Riley. De ahí que el episodio se llame “Left Behind” (”dejado atrás”, “abandonado”). Conviene recordar la violencia que ejerce Ellie hacia los demás y que, poco a poco, queda como un factor clave de su personalidad.

Ellie y Riley, juntas hasta el final.

Pensamiento suelto (solo uno, con SPOILERS de temporada 2).

¿Debería preocupar el talento actoral de Bella Ramsey, considerando que en ella recaerá el protagonismo de la temporada 2? No, pues en el juego, si bien la muerte de Joel la lleva a ella por un camino de venganza, hay suficientes personajes secundarios, y una segunda protagonista, como para compensar las carencias.

FIN DE LOS SPOILERS

No tengo mucho más que decir sobre este episodio. Más interesante promete ser la penúltima, punto de inflexión en el desarrollo de Ellie como personaje.

"The Last of Us" Puedes ver nuevos episodios de la serie todos los domingos a las 9:00 p.m. por HBO y HBO Max.